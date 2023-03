BCB vendió 9 millones de dólares a 900 personas en 4 días





10/03/2023 - 08:18:44

La venta directa de dólares a personas naturales sumó $us 9 millones y se garantiza la atención de toda la demanda de la población, en los “resabios de esta especulación”, aseguró el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, quien reiteró que el tipo de cambio se mantendrá invariable. “Tenemos una política cambiaria claramente establecida desde hace más de una década y no pensamos modificarla, no se va a modificar”, insistió en Bolivia Tv para descartar los rumores sobre un posible ajustes en el tipo de cambio, que alimentó la especulación y una inusitada demanda de la moneda estadounidense. Justamente ante esa situación de especulación, el ente emisor inició el lunes la venta directa de dólares en sus cajas ubicadas en su edificio central, en el centro de La Paz. Hasta la tarde de este jueves se vendió $us 9 millones a 900 personas, en diferentes montos que en lo más alto llegó a unos $us 100.000. Los horarios de atención se ampliaron y ahora se atiende desde las 07.00 hasta las 21.00. Largas filas pueden apreciarse en puertas del ente emisor. “La población ya tiene la seguridad de que va a contar con los dólares que requiere. El Banco central de Bolivia lo que va a hacer es ofertar toda la cantidad que la población solicite”, aseguró y expresó que “próximamente se debería satisfacer la demanda”. Rojas informó que hasta el momento no hay denuncias formales de compra de dólares por encima del tipo de cambio oficial, pero de existir estos casos deben acudir, recomendó, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El tipo de cambio se mantiene en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra desde 2011. La última vez que se movió el tipo de cambio fue el 2 de noviembre de 2011, cuando la moneda nacional se apreció de Bs 6,97 a 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a 6,86 para la compra por cada dólar estadounidense. ABI