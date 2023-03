Evistas presionan a Arce con protestas sociales al menos desde tres flancos





10/03/2023 - 08:14:21

Página Siete.- Luego de realizar una serie de denuncias por diferentes temas contra los ministros y el Gobierno, ahora los evistas cambian de estrategia y presionan al presidente Luis Arce con protestas sociales al menos desde tres flancos. En las últimas horas, campesinos afines a Evo Morales en el sudoeste potosino tomaron una planta de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), mientras que en Potosí y La Paz se instalaron dos huelgas de hambre. Además, la Central Obrera Departamental (COD) marchó ayer para exigir la industrialización del litio y otras demandas regionales. Hasta anoche, el Gobierno no se pronunció al respecto. Mientras tanto, los cívicos y juntas vecinales de Uyuni se desmarcaron de la protesta y la calificaron como política. Asambleístas departamentales de oposición indicaron que la movilización es una pelea por espacios de poder dentro del MAS y aseguraron que incluso estaría involucrada la familia del excanciller de Evo Morales, además dijeron que otra posible causa se refiere a que los evistas habrían sido despedidos de cargos públicos estratégicos. Toma de Llipi A las 3:00 de ayer, al grito de “¡patria o muerte, venceremos!” y haciendo explotar petardos, un grupo reducido de mujeres Bartolinas y dirigentes de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (Frutcas) tomaron la planta de industrialización de litio en Llipi, cerca a la comunidad Río Grande de la provincia Sud Lípez y a orillas del Salar de Uyuni. “Nos encontramos en estado de emergencia y la primera toma es la planta de Llipi. Posteriormente estaremos tomando otras medidas”, dijo un dirigente. El hecho fue confirmado por el comandante departamental de Policía de Potosí, Roque Arraya, quien dijo que la toma fue hecha por unas 20 personas que se ubicaron en la puerta de ingreso y salida de la planta. En un comunicado, la empresa YLB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se refieren a “versiones de prensa de una supuesta toma” de la planta de Llipi, pero no niegan el hecho, solo aseguran que las plantas para industrializar cloruro de potasio y carbonato de litio en Llipi “no han paralizado sus operaciones” y que continúan con su producción. Marcha y huelga En la ciudad de Potosí, la COD marchó ayer y en una concentración el dirigente Heriberto Echavarría destacó algunos puntos de su pliego de peticiones. Recordó al presidente Arce sus promesas, como la construcción de una planta de refinación de zinc, la conclusión del aeropuerto internacional y la construcción de un hospital de tercer nivel, entre otras. “Esto quedó (...) en el discurso y en los hechos estamos lejos”, dijo. El dirigente también se estrelló contra el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio. “Quiero recordarle, hay una ley (... ) Estamos exigiendo que este ministro cumpla con esta ley para construir la planta de refinación de zinc en Potosí”. En La Paz, los legisladores evistas de Potosí continuaron ayer con su huelga de hambre. En la ciudad de Potosí, un grupo de asambleístas departamentales cumplieron con la misma medida. Según el asambleísta Wilber Jancko (MAS), si el presidente Arce, en persona, no soluciona el tema, el conflicto se agravará. “De acuerdo al ampliado del domingo, el único que va a frenar es el Lucho (Arce), no se van a reunir con (David) Choquehuanca y, peor, con ministros”, aseguró. Mirada opositora El asambleísta departamental Jaime Flores descalificó las movilizaciones de sectores evistas contra el gobierno de Arce. Dijo que “no tienen nada que ver con los caros intereses de Potosí”, y que más bien se trata de una pelea político partidaria, una pugna de poder en la que el evismo estaría perdiendo espacios en entidades descentralizadas y que el fondo del asunto también es el litio. “Instalar una huelga de hambre creo que responde a intereses que fueron afectados por la firma de la extracción del litio con una empresa china y no con una empresa en la que estaba involucrada la esposa del excanciller Fernando Huanacuni del gobierno de Evo Morales. Por otro lado, algunos funcionarios de entidades descentralizadas del ala evista han sido destituidos. Esta es una pelea entre arcistas y evistas, nada tiene que ver con los intereses del departamento de Potosí”, dijo Flores a Página Siete. Hace referencia a la empresa de orígenes canadienses New Pacific, firma presente en Bolivia como subsidiaria de algunos proyectos de explotación minera de menor escala en Potosí.