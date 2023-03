Diputado del MAS hizo 37 giros a cuatro países por el valor de $us 51 millones





10/03/2023 - 08:00:30

El Deber.- Un diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) movió desde sus cuentas 51 millones de dólares a cuatro países: Costa de Marfil, Bélgica, Alemania y Turquía. José Rengel Terrazas llegó a la Cámara Baja como diputado suplente uninominal por la circunscripción 19 y acostumbra a entregar computadoras y material de construcción en localidades del altiplano paceño. Entre 2018 y 2021 hizo 37 giros y además cuenta con 44 inmuebles. La Fiscalía imputó a Rengel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El informe fiscal establece que el diputado realizó giros por el valor de 51 millones de dólares a cuatro países. Sin embargo, el juzgado tercero de instrucción anticorrupción decidió otorgar medidas sustitutivas a la detención. El legislador ayer no contestó las llamadas de este medio, empero días anteriores dijo que hizo su fortuna desde 1989 con negocios como transporte de gas, venta de autos indocumentados y el negocio inmobiliario. La investigación contra Rengel inició en noviembre de 2022. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos sospechosos esa época y en base a ese informe se inició la investigación. El informe fiscal establece que el legislador realizó 37 giros a cuatro países sin especificar los destinatarios. El análisis financiero y patrimonial de la UIF señala que se hizo el estudio al imputado en las gestiones de 2018 a agosto de 2021. En ese documento también se determinó que el diputado recibió en sus cuentas depósitos en efectivo y transferencias que fueron realizadas por él mismo y por terceras personas de forma irregular. El monto exacto de los giros al exterior es por 51.346.671 dólares con destino a Alemania, Turquía, Costa de Marfil y Bélgica. “De cuyos beneficiarios se desconoce la relación con el señor José Rengel Terrazas”, dice el informe. Medidas sustitutivas La justicia determinó el pasado 15 de febrero dar medidas sustitutivas al imputado debiendo presentarse al sistema biométrico de la Fiscalía cada 15 días. Además, tiene prohibido comunicarse con testigos y debe presentar dos garantes solventes. “Estableciendo la autoridad fiscal que la presente contaría con elementos suficientes de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor del presente hecho investigado por el Ministerio Público”, señala parte de la imputación fiscal. Según la página de la Cámara de Diputados, Rengel es diputado suplente y es parte de la brigada de La Paz. Es asambleísta uninominal por la circunscripción 19 y parte del comité de Agricultura y Ganadería. En el muro de su biografía no hay datos. Rengel es muy visible en sus redes sociales. Hace transmisiones en vivo y publica las actividades que realiza. En el mes de febrero entregó 50 computadoras al municipio paceño de Batallas y material de construcción al municipio de Nazacara de Pacajes. Se lo ve bailando en varios actos y en los festejos de carnaval participó de las fiestas de Coro Coro. En la Asamblea Legislativa Plurinacional realizó la “challa” de las instalaciones de comisiones y comités y luego invitó un almuerzo. En Navidad fue a varias poblaciones del altiplano paceño a entregar canastones a las familias de escasos recursos. También se lo ve como padrino de promoción en varias unidades educativas y en la gestión 2022, en su condición de presidente de la brigada paceña, entregó varios reconocimientos a personalidades, entre ellas el procurador Wilfredo Chávez. Según el portal BolivaPymes, José Rengel Terrazas tiene una empresa con el mismo nombre de su identidad. El rubro al que se dedicada es a la construcción de edificios y otras edificaciones. Está catalogada como una empresa unipersonal y tiene como actividad “construcciones civiles”. Su matrícula de comercio es 00301140 y no presentó un NIT. Ayer, Rengel tenía su teléfono apagado. El lunes salió a brindar declaraciones y justificó sus ganancias. El diputado dijo que en 1989 inició un negocio familiar de transporte de gas. Luego se dedicó -dijo- a la importación de autos indocumentados y la construcción. Además, informó que accedió a un crédito del Banco Unión de un millón de dólares para iniciar el negocio inmobiliario con la compra de terrenos. Con 44 inmuebles Rengel, según la Fiscalía, tiene 44 inmuebles anotados a su nombre. El diputado aseguró que los nuevos dueños de esas propiedades no hicieron el cambio de nombres y que esos inmuebles eran parte del negocio inmobiliario que tenía hace unos años. El lunes, la defensa del diputado, Jorge Nina, argumentó que existe negligencia de parte de los nuevos propietarios de los supuestos bienes del legislador oficialista, porque no realizaron el cambio de nombre del derecho propietario. “Mi cliente va demostrar en etapa investigativa de que todos los recursos económicos son lícitos. Asimismo, se ha hablado de más 40 bienes a su nombre, es falso, hay una negligencia de las personas que se han beneficiado de la venta de propiedades y que hasta la fecha no han regularizado su derecho propietario”, declaró Nina, según ANF. Ayer, un colaborador del abogado afirmó que el jurista dejó de ser la defensa legal de Rengel. En el MAS exigen que la investigación prosiga. El diputado oficialista Ramiro Venegas dijo que Rengel “siempre se mostró muy ostentoso” en los pasillos del Legislativo. Su colega José Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que la justicia haya cerrado el caso de Rengel.