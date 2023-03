En plena crisis por el dengue, hay siete centros de salud cerrados en Santa Cruz





10/03/2023 - 07:40:39

El Deber.- Mientras médicos y pacientes enfrentan cada día la sobresaturación hospitalaria, siete centros municipales integrales se encuentran cerrados por falta de personal y equipos. Además, suman los reclamos del personal de salud por falta insumos y materiales básicos en los hospitales de segundo nivel. Así se evidenció en una inspección que hizo la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), como parte del trabajo de las comisiones que se conformaron con la Alcaldía Municipal para afrontar la crisis hospitalaria por el dengue. El ejecutivo del Fesirmes, Sergio Echazú, señaló que en estos siete centros se pueden habilitar más de 60 camas de internación, lo ayudaría a descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel.



La vocera del Fesirmes, Ruth Aguilera, agregó que algunos ya están abandonados y su infraestructura, que es nueva, se deteriora. Uno ellos es el hospital El Remanso, ubicado por el canal Pero Vélez y séptimo anillo. Durante los meses críticos de la pandemia funcionó como un centro covid-19 y como un laboratorio de referencia, y luego pasó a ser un centro masivo de vacunación, pero ahora las puertas de ingreso están cerradas con llave y la maleza empezó a cubrir sus alrededores. No hay ni un guardia de seguridad vigilando las instalaciones. Vecinos se suman al pedido de habilitación porque la infraestructura no está cumpliendo con la función para la cual fue construida. “Se han invertido recursos en esta obra y ahora es un ‘elefante blanco’. Está vacío, no supimos cuándo se llevaron las camas y los equipos”, dijo Mary Durán, que vive en la zona. En similares condiciones se encuentran los centros integrales de salud Virgen de Fátima, Santa Rosita, DM-12, Trapiche, Bolinter y DM-5, según el Fesirmes. La información ya es de conocimiento de las autoridades municipales.



Esto ha llevado a vecinos a realizar protestas pidiendo su habilitación para cubrir las necesidades asistencia en esta epidemia de dengue, como ocurrió a inicio de este mes con pobladores del barrio 4 de Octubre, que salieron a las calles para que pedir que abran el centro del DM-12, entregado hace dos años. Poro también están los reclamos por falta de insumos y materiales en los hospitales de segundo nivel para atender la creciente demanda de pacientes, siendo el caso del Pampa de la Isla. “El hospital tiene falencias y necesidades”, dice Patricia Villca, ejecutiva del Sirmes, al indicar que se han visto obligados a hacer rifas y actividades para comprar implementos básicos, como bacines y chatas para los niños. Enumeró algunos materiales que figuran como faltantes, entre ellos: clamp umbilical (sirve para engrapar los ombligos de recién nacidos), hilos cromados y simples y sonda de Foley.

Al recorrer las instalaciones se ven colchones viejos que deben ser dados de baja y reemplazados por nuevos para que se puedan habilitar seis camas. Además, parte del tumbado del techo necesita reparación y los acondicionadores de aire no funcionan, manifestaron los médicos. La Alcaldía



Al respecto, el alcalde Jhonny Fernández señaló que se está trabajando de la mano del Fesirmes para atender las necesidades de los centros municipales. “La coordinación tiene que seguir porque el alcalde, el Fesirme y los trabajadores tenemos que entender que este es un esfuerzo mancomunado para que la salud esté en buenas condiciones, más aún en esta epidemia de dengue”, manifestó. Insistió en que hay condiciones en los centros y hospitales municipales, pero es necesario hacer ajustes. “Hay que comprar equipos e insumos, hacer mantenimiento, tener personal suficiente y redistribuir lo que hay” porque se necesita más de 2.000 profesionales para cubrir las necesidades. Agregó que es necesario tomar en cuenta el aspecto presupuestario, porque el Gobierno Municipal cubre, con sus ingresos, los salarios de 4.000 trabajadores y profesionales de salud del primer y segundo nivel. Al ser consultado sobre los siete centros de salud que están cerrados, respondió que “estos se deben construir en función de la disponibilidad de equipos y de personal, por eso en esta planificación no se va gastar más plata en seguir construyendo cuando hay hospitales que deben ser equiparlos y dotados de personal”.



“No podemos seguir haciendo eso (construyendo más centros) porque si no van a ser elefantes blancos, lo importante es que funcione lo que tenemos y prioricemos los recursos en función de las necesidades”, manifestó. Los datos



Por su lado, autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) informaron que en lo que va este año se registraron 33 muertes por dengue. La cifra es la más alta de los últimos 14 años, toda vez que supera a la registrada en 2009, cuando se contabilizaron 15 decesos y a la de 2011, cuando hubo 31 fallecimientos a consecuencia de esta enfermedad.



Las autoridades llaman a mantener limpios de criaderos los hogares y a buscar atención médica tras los primeros síntomas.