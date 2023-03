Expresidente Jorge Quiroga prevé una fuerte crisis económica en Bolivia





09/03/2023 - 20:18:34

Opinión.- El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002) auguró este jueves una fuerte crisis económica para el país, "largamente anunciada" y consecuencia de políticas económicas equivocadas que comenzaron con Evo Morales y han continuado con Luis Arce. "La crisis económica por llegar es parte de un ciclo previsible", dijo Quiroga en declaraciones a EFE en Miami, donde participa en la cumbre Concordia Américas 2023, que reúne durante 2 días a líderes que analizan problemas que enfrenta Latinoamérica y el hemisferio occidental. Quiroga, que fuera vicepresidente entre 1997 y 2001 con Hugo Banzer al frente del país, señaló que esos dos dirigentes "dilapidaron el recurso del gas" en Bolivia, una de las causas de que actualmente la economía, en su opinión, presente unas complicadas perspectivas. "La situación que vamos a alcanzar se llega con una recaudación mucho más alta que en mi época", sostuvo, tras apuntar que se trata de las consecuencias de típicas políticas populistas. Dijo que al debilitamiento del sector energético y, en concreto, del gas se unió una también preocupante caída de reservas financieras en el país, algo que, aseguró, "era previsible". "Predije que iba a reventar todo esto", después de matizar que el actual "boquete de la balanza de pagos" hace muy difícil ver un futuro económico esperanzador. Quiroga resaltó que ante lo que se avecinaba el gobierno de Arce optó por medidas que denominó como "manotazos que no crean sino mayor inseguridad". Por ello, el expresidente dijo que se avecina "un futuro que va a ser muy complejo", a lo que no ayuda la tensión que se vive en las calles de Bolivia en los últimos meses con un aumento de las protestas desde distintos sectores sociales. "A todo esto hay que sumar los problemas de gobernabilidad en el Ejecutivo por luchas internas que favorecen la inestabilidad política", sostuvo el mandatario, que fue además ministro de Finanzas en 1992. Quiroga se refirió también a otros problemas que enfrenta la región y en concreto al caso de Venezuela, cuyo gobierno en dos ocasiones le ha declarado "persona non grata", para señalar que al igual que en su país la situación es poco esperanzadora. "La hiperinflación y la salida de 7 millones de personas es una muestra de los problemas de Venezuela", dijo sobre un país que aseguró está controlado por elementos extranjeros, entre los incluyó a la Rusia de Vladimir Putin. La Cumbre Concordia Américas 2023, un foro internacional de 2 días que reúne a líderes que favorecen el diálogo como medio de resolver problemas críticos que afectan al continente americano, comenzó este jueves en Miami con la participación del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su homólogo de Surinam, Chan Santokhi, entre otros, por videoconferencia.