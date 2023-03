Empresarios advierten que el alza salarial que propone la COB llevará a entidades a una situación crítica





09/03/2023 - 20:15:34

Página Siete.- Empresarios de La Paz y Cochabamba advierten que la presentación del pliego de la Central Obrera Boliviana (COB) es prematuro y advierten consecuencias negativas para muchas empresas, en caso de que el Gobierno acepte la demanda de un aumento al salario mínimo nacional y al haber básico de un 10%. “Estamos planteando un incremento salarial para los trabajadores a nivel nacional, al Salario Mínimo Nacional de un 10%, al salario básico de un 10%. Esa es la propuesta que se ha presentado el día de hoy a nuestro presidente”, señaló el máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, el miércoles al dar a conocer el pliego laboral. Al respecto, el gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, señaló que se debe tener cuidado y analizar este tipo de pliegos porque recordó que el año pasado la inflación anual apenas fue de 3,12%. “La tasa de inflación es un factor que se analiza en mesa para definir el incremento salarial junto a otras variables de la economía. Como la inflación no superó el 3%, no se podría hablar de 10% de incremento salarial”, subrayó. En criterio de Jáuregui, es importante analizar cómo está la situación de la economía a nivel internacional, regional, nacional que enfrenta varias particularidades y que apuntan a una posible recesión. Es algo de lo que se está hablando en el mundo, dijo por el impacto de la guerra en Ucrania y la pandemia de coronavirus que aún está latente. “El pedido de la COB es apresurado y prematuro, y como sector privado creemos que el tema salarial debe definirse en una mesa tripartita convocada por el Gobierno a los trabajadores y empresarios como manda la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, remarcó el gerente de la CNC. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, señaló que hablar de aumento salarial como demanda la COB es complicado porque hoy se enfrentan varios problemas como falta de ingreso de divisas y la productividad es baja. “Si se aprueba este incremento sería una medida desacertada porque llevará a muchas empresas a una situación crítica”, advirtió. Señaló que es importante que se analice no sólo el aumento salarial, sino cómo se genera mayor dinamismo a las exportaciones e ingreso de divisas, discutir la eliminación de cupos y restricciones, incentivar una mayor productividad no sólo en agro sino en la minería y otros sectores. Laredo aseguró que un aumento de 10% está alejado de la tasa de inflación y solo liquidará a las empresas si se aprueba. “Debe existir un pedido racional y el Gobierno debe acercarse al sector privado, negociar y evaluar en qué situación están las empresas. Se debe analizar por región y sectores porque no todos crecen igual. No se debe olvidar que las empresas han sido afectadas por el paro cívico del año pasado y la guerra en Ucrania”, recalcó. Bolivia cerró el año 2022 con una inflación anual de 3,12%, una de las más bajas en comparación a los índices registrados en otros países de la región y el mundo donde los precios se dispararon en la gestión pasada. Para la gestión 2022 el Gobierno aprobó el aumento salarial del 3% para el haber básico, que es la base de negociación para el sector privado, en tanto que en el sector público este incremento sólo llegó a los sectores de Salud y Educación. El haber básico es el monto de dinero que se fija a favor de un trabajador en función al cargo que desempeña dentro de una institución o empresa en la que trabaja. Adicionalmente, se aprobó un aumento del 4% para el Salario Mínimo Nacional (SMN), es decir, subió de 2.164 a 2.250 bolivianos . El SMN es el monto mínimo que se debe pagar en cualquier tipo de contrato laboral que implique una relación de dependencia en Bolivia.