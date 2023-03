Hizo una compra por internet hace seis años y acaba de recibir el paquete





09/03/2023 - 17:43:34

Cada vez son más habituales las compras a través de Internet. La facilidad que ofrecen estos servicios hacen que muchos clientes se decanten por adquirir los productos que desean a través de las páginas webs de cada comercio. Desde casa se puede escoger el producto que queramos, observarlo a través de las imágenes que ofrecen las tiendas, pagar con nuestra tarjeta y esperar a que nuestra compra llegue a nuestro domicilio en tan solo unos días e, incluso, horas. No obstante, hay períodos del año en el que el envío del paquete se puede demorar debido a la cantidad masiva de compras que se realizan. Sin embargo, pocas veces, por no decir nunca, se ha visto que un pedido tarde seis años en llegar al domicilio del comprador. Precisamente, esto es lo que le ha pasado a una usuaria de Twitter que ha querido compartir su caso en sus redes sociales. Laurss es una usuaria de Twitter que ha compartido con todos sus seguidores la sorpresa que se llevó al recibir un paquete en su casa. Al parecer, la joven decidió comprar el pasado 1 de mayo de 2017 un llavero del personaje de Draco Malfoy de la saga 'Harry Potter' en la página web de AliExpress. La joven estuvo esperando su paquete durante días, semanas, meses e incluso años. Sin embargo, su llavero de Lego basado en el personaje de las películas de 'Harry Potter' no llegaba. Por eso, Laurss decidió olvidarse totalmente de él y el paquete pasó a disiparse en su memoria. Su sorpresa ha llegado cuando un repartidor se ha presentado en la dirección que aportó hace seis años y le ha entregado un paquete. Realmente sorprendida, Laurss abrió el mensaje recibido y encontró el llavero de juguete que compró el pasado 1 de mayo de 2017. "Me acaba de llegar un llavero de @AliExpressES que pedí el 1 de mayo de 2017", celebraba la joven en sus redes sociales junto a la foto del personaje de 'Harry Potter'. Para mostrar que todo lo que estaba diciendo era verdad, Laurss adjuntó una foto del justificante de compra del llavero en el que se puede ver la fecha en la que se efectuó y cuánto costó. Todo esto no acaba aquí y es que desde AliExpress han querido contestar a través de sus redes sociales a la usuaria mandándole un mensaje jocoso en el que detallan que "la paciencia es la madre de todas las ciencias".