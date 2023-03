Will Smith se siente herido y avergonzado por comentarios de Chris Rock





09/03/2023 - 17:22:28

A escasos días de celebrarse la 95 ceremonia de entrega de los Premios Oscar, los nombres de Will Smith y Chris Rock nuevamente se han colocado en el ojo público tras el incidente que ambos protagonizaron en la gala celebrada el 2022 en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Aunque Will no ha hablado recientemente de lo que pasó hace un año durante la premiación, allegados cercanos al actor comentan que se siente herido y avergonzado por los ataques constantes de Chris. “Will está avergonzado y herido por lo que Chris dijo sobre él y su familia en su especial de Netflix”, contó una fuente a Entertainment Tonight. Sobre la forma en que el actor y productor se enteró de las recientes bromas de Rock, la persona aseguró: “Él no lo vio, pero hizo que la gente le dijera lo que dijo Chris”. Durante su especial, el comediante criticó la relación que tienen Jada Pinkett y Will Smith, incluso recordó el amorío extramarital que sostuvo la esposa del artista con un amigo de su hijo Jaden. “Su mujer estaba con el amigo de su hijo, todo el mundo la llamó zorra y ¿a quién le pegó? A mí”, dijo al respecto. En los últimos días trascendió que el intérprete ha buscado a Rock para hacer las paces, pero el comediante se ha negado, por lo que la persona allegada expuso: “Will se disculpó con Chris y le gustaría que Chris lo dejara pasar”. En el especial Chris Rock: Selective Outrage el comediante bromeó hasta con el clan Kardashian, lo que ha causado que el mundo del espectáculo tome partido y escoja en Will o Chris. Mientras tanto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado que contará con un “equipo de crisis especial” para ayudar a evitar golpes similares en su próxima ceremonia. Bill Kramer, quien obtuvo el cargo de director ejecutivo de la Academia en julio de 2022, reveló que el equipo designado estará listo para entrar en acción en la gala del 12 de marzo si las cosas salen mal.