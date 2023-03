Camacho convoca a Evo Morales, Alvaro García Linera y Carlos Romero a declarar en el caso Golpe I





09/03/2023 - 16:24:07

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, convoca a declarar a Evo Morales, Álvaro García Linera y Carlos Romero, dentro del caso Golpe I, para demostrar que las acusaciones en su contra que tiene el Ministerio Público, no están infundadas. Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño, informó que se está presentando testigos importantes en el proceso, los mismos que días antes de que el entonces cívico Camacho llegara a La Paz en el año 2019, emitieron una serie de declaraciones sobre los hechos. “Es importante que declaren estas autoridades del Gobierno del 2019, por eso los estamos ofreciendo como testigos. El mismo Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Lineras y el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero que fue quien garantizó la llegada a La Paz del entonces cívico y ahora gobernador”, dijo Martín Camacho. Por otro lado, el jurista anunció que se espera que el proceso en contra de la primera autoridad del departamento de Santa Cruz, se traslade al lugar donde se registraron los hechos, es decir en Santa Cruz y no así en El Alto, como denunció erróneamente Marcelo Mayta, el representante de la Central Obrera Regional (COR). “Esperemos que pueda designarse la competencia al territorio que corresponde, entendiendo que las decisiones que se tomaron en el cabildo del 30 de septiembre en donde más de 1 millón 500 mil personas decidieron ir a un paro indefinido que terminó durante 36 días, ocurrieron en la ciudad de Santa Cruz y no en la ciudad de El Alto”, expresó. Asimismo, se pronunció sobre una nueva demanda del ‘decretazo’ en contra del gobernador Camacho. Sobre ello, señaló que aún no han sido notificados de manera oficial y que el gobernador tiene que ser notificado personalmente en el centro penitenciario de Chonchocoro.