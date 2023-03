Presidente: Producción de radiofármacos llevarán a otra dimensión la lucha contra el cáncer en Bolivia





09/03/2023 - 10:47:59

Bolivia ingresa a otra dimensión en la lucha contra el cáncer, afirmó este jueves el presidente Luis Arce, tras presentar la primera producción de radiofármacos hechos en el país con proyección de exportación. Esta madrugada se envió el primer stock del radiofármaco Fluorodesoxiglucosa (FDG) al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Santa Cruz de la Sierra para ser aplicado en el diagnóstico de una paciente. De la misma forma, en el Centro de Medicina Nuclear en El Alto, se efectuó el diagnóstico a otra paciente con este FDG. “A partir de hoy Bolivia produce sus propios radiofármacos, no necesitamos ya importar”, afirmó el jefe de Estado en la presentación de la primera producción hecha en el complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica, instalado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto El jefe de Estado explicó que Bolivia no solo producirá FDG sino otros radiofármacos, “una producción de radiofármacos cada vez más especializados en la lucha contra el cáncer”. “Vamos ingresando a la producción de radiofármacos cada vez más especializada en la lucha contra el cáncer”, dijo el jefe de Estado. Con los avances en el campo de la salud, “se reducirán el deceso de familiares y amigos que en otras circunstancias no podían acceder a la detección oportuna”, señaló el presidente. Los radiofármacos de alta calidad son elaborados por profesionales bolivianos y estarán disponibles de manera gratuita en el marco del Sistema Único de Salud (SUS). Los radiofármacos se utilizan en equipos como el SPECT/CT (tomografía computarizada por emisión de fotón único) y PET/CT (tomografía por emisión de positrones) para efectuar diagnósticos de diferentes partes del cuerpo, permitiendo detectar de manera precisa, por ejemplo, células cancerosas y tejido afectado. El Complejo Ciclotrón inició la producción del radiofármaco Fluorodesoxiglucosa (FDG-Bo), para la atención de pacientes con cáncer en la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia. El ciclotrón Radiofarmacia es un componente del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN) emplazado en la ciudad de El Alto.