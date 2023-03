Laura Chavarro, primera mujer al mando de un pelotón de caballería en Colombia





09/03/2023 - 10:28:58

VOA.— El Grupo de Caballería No.1 General Silva Plazas del Ejército de Colombia, que ejecuta operaciones militares en localidades consideradas zonas rojas por la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), está liderado por una mujer: la subteniente Laura Camila Chavarro Pineda. Con 26 años de edad y una estatura de 1,60 metros, ella es la primera mujer al mando de un pelotón de más de 30 hombres. Entre sus misiones ha dirigido operativos de decomiso de material de guerra del ELN, la antigua guerrilla catalogada como terrorista por Estados Unidos y países europeos. En conversación con la Voz de América, dijo que ni la edad ni su género le han impedido ir al frente con osadía, valentía y sin ningún temor, desde que comenzó su carrera como comandante del escuadrón que opera en el departamento del Casanare, en la región colombianan de Orinoquía, donde ha perseguido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al ELN y a otros grupos armados. La VOA conversó con esta colombiana en la ciudad de Sogamoso, en Boyacá, durante uno de los entrenamientos junto con su escuadrón de combate. Antes de comenzar la operación prevista, la subteniente Chavarro Pineda destacó que se siente muy orgullosa de velar por la seguridad en un área estratégica de Colombia que cuenta con la presencia de grupos armados. “Es una tarea dura, pero siempre debemos tener la fortaleza que todos los militares tenemos, la madurez del mando para hacer las cosas de la mejor forma para ayudar al pueblo colombiano”, afirmó. “Aproximadamente en operaciones nosotros estamos entre cuatro a cinco meses, dependiendo de las dinámicas operacionales de la zona donde desarrollamos tareas tácticas, con el fin de salvaguardar todos los bienes del estado y proteger a la población”, agregó.

"Marcando pauta" Nacida en el departamento de Boyacá y siendo parte de una familia que no imaginó que ella se inclinaría a la vida militar, esta colombiana se enlistó en la Escuela Militar pese a que algunos dudaban de que sería capaz de superar el arduo entrenamiento. “Yo siento que estoy marcando la pauta, rompiendo estos paradigmas de que las mujeres no podemos patrullar o hacer las mismas que los hombres, entonces este es un nuevo propósito, nosotras sí podemos con este tipo de tareas”, explicó. Contó a la VOA que junto a los soldados que comanda, su pelotón ha conseguido importantes resultados en el debilitamiento del ELN en varias localidades donde han operado en el departamento de Boyacá. Sus labores continúan incluso ahora que el gobiernod e Gustavo Petro mantiene conversaciones de paz con esta guerrilla con la intención de poner fin al conflicto armado que dura décadas. Sus colegas afirman que la joven líder militar siempre se destacó por su firmeza, defendiendo que no quería pertenecer a ninguna unidad administrativa, sino ser parte de los grupos de combate. “Se encuentra en el sector más crítico que tenemos en este momento, en días anteriores enemigos de organizaciones armadas como el ELN sentaron unas banderas y en este momento la subteniente Chavarro se encuentra en el lugar garantizando la seguridad y buscando al enemigo”, dijo a la VOA el teniente Coronel Carlos Fernando Lemus García, también alto mando en la misma caballería. Su vida durante las operaciones es como la del resto de los soldados: duerme a la intemperio, en tiendas de campaña y resiste extenuantes jornadas a bajas temperaturas. Su tropa la reconoce como una gran líder de grupo y como un ejemplo para otras mujeres que sueñan con el camuflado del Ejército de Colombia. “Es muy bonito que nuestro pelotón y nuestra unidad sea la primera que le dé a la mujer un área de operaciones porque es igualdad, las mujeres pueden tener las mismas capacidades que nosotros y ella lo ha demostrado”, dijo a la VOA el soldado profesional Jefferson Vega Fonseca. "[La subteniente Chavarro es una mujer de] “armas tomar”, concluye su colega usando una expresión popular para definir a las mujeres valientes.