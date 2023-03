Denuncia: Evistas usan el tema del litio para generar convulsión





09/03/2023 - 07:10:11

Correo del Sur.- La senadora potosina Ana María Castillo lamentó que parlamentarios del propio Movimiento Al Socialismo (MAS) generen conflictos que buscan afectar la gestión del presidente Luis Arce, en relación a la huelga de hambre iniciada por los senadores Hilarión Mamani y Pedro Vargas, además del diputado Pedro Coro, exigiendo atención a demandas potosinas; entre ellas, la aprobación de una ley del litio. Castillo señaló que esos legisladores solo piensan en intereses grupales y personales, y que se reúnen con el expresidente Evo Morales para cumplir el objetivo que este perseguiría, el de convulsionar el país. Destacó que el presidente Arce está garantizando los proyectos potosinos, muchos de los cuales ya se encuentran en pleno proceso de ejecución. Anteriormente, la misma Senadora oficialista había denunciado que gente cercana a Morales actuó como “lobista” para que la empresa Fusión Enertech desarrollara el proceso de Extracción Directa del Litio (EDL). Como esa firma no ganó la licitación, ahora buscan crear conflictos y perjudicar al Gobierno. Siguiendo con el proceso de industrialización del litio, el Gobierno avanzó en un acuerdo con el Consorcio CBC, que está conformado en un 66% por la empresa CATL, líder global en el sector de las baterías. El 34% restante corresponde a las firmas Brunp y CMOC. EL “TESORO” DEL LITIO “Lamentablemente, desde el momento en que la empresa Enertech fue descalificada, empiezan las acciones o, como llamamos, los pataleos y caprichos, las acciones equivocadas de algunos asambleístas y algunas personas que también estaban interesadas. En realidad, la manzana de la discordia, o el tesoro que tiene Potosí, que es el litio, está haciendo despertar ambiciones en algunas personas. Yo pienso que, como potosinos y bolivianos, no debemos dar importancia a este show mediático que pretenden hacer el senador Hilarión y compañía”, dijo la asambleísta. Según su criterio, esos parlamentarios se olvidan de que también son del MAS y solo buscan desestabilizar al Gobierno. No obstante, considera que el pueblo es sabio y ve que se está avanzando. “¿Cuántos años que no se pudo desarrollar la industria del litio”, se preguntó y luego dijo que ahora, cuando el presidente Arce está avanzando, quieren paralizar la explotación e industrialización del litio por la vía de la convulsión social. QUIEREN “TUMBAR” A ARCE El diputado Rolando Cuéllar aseguró que la referida huelga “es una instrucción directa del dictador Evo Morales, que quiere usurpar el sillón presidencial autoproclamándose candidato a la presidencia y están realizando una coordinación con los radicales” del MAS. En ese sentido, opinó que fracasarán y, además, recordó que Mamani tiene ocho procesos judiciales, varios de los cuales fueron cerrados, aunque uno sigue abierto. Al ser consultado sobre los intereses que podrían existir por el litio de parte de este grupo de radicales en el MAS, respondió que “ellos están peleando muchas licitaciones, Evo Morales se ha vuelto un buscapegas. Catorce años han manejado las pegas, han manejado las candidaturas a dedo y hoy, como ya no tienen el poder ni el privilegio, quieren tumbar al gobierno del presidente Luis Arce. Ellos incentivaron un referendo revocatorio en coordinación con el Comité Cívico de Santa Cruz. Ya Evo Morales es el opositor número uno que tenemos como MAS”. ARREMETIDA POLÍTICA El asambleísta departamental Osvaldo Jaime Flores denunció que operadores políticos del ala ‘evista’ promueven acciones de presión contra el Gobierno utilizando las demandas potosinas como una mera excusa. Confirmó que esta es una arremetida política porque el Gobierno no otorgó el contrato de la EDL a la empresa promovida por el hombre de confianza de Evo Morales, el excanciller Fernando Huanacuni, quien, según denunció Castillo, firmó al menos dos actas de reuniones arrogándose la representación de Fusion Enertech. Además, Cecilia Esperanza Pinedo Soruco, esposa del excanciller de Morales, se desempeñó como representante legal de esa compañía china entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022, y fue parte del proceso hasta que la empresa decidió relevarla en septiembre. CÍVICOS Por su parte, la presidenta de Comcipo, Roxana Graz, dijo que el inicio de la huelga de hambre por la ley del litio es una acción de reivindicación regional que nada tiene que ver con lo que hacen los militantes del MAS, especialmente el senador Mamani. Remarcó que buscan que se apruebe y se promulgue la ley consensuada del litio, para que Potosí pueda obtener más beneficios por ese recurso natural.