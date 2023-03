Presidente del Senado observa que la oposición no presente reglamento para selección de candidatos judiciales





09/03/2023 - 07:03:17

Al momento solo el MAS presentó un proyecto de reglamento para la selección de candidatos a las elecciones judiciales, mientras que la oposición, pese a “que están en su pleno derecho” no lo hizo, informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien consideró que la repostulación de los magistrados “éticamente no correspondería”. “Hay un solo proyecto (del MAS), están en todo su derecho, Creemos y Comunidad Ciudadana, de presentar su propuesta de reglamento (para la selección de candidatos a las elecciones judiciales), como establece la Constitución Política del Estado”, informó en alusión a la propuesta del expresidente Carlos Mesa. Mesa, a través de su alianza, presentó un proyecto de ley para formar Jurados Departamentales de Méritos (nueve), como órganos de apoyo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para seleccionar a los postulantes a las elecciones judiciales que deben realizarse este año. Rodríguez aseguró que es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con su rol constitucional de seleccionar a los candidatos. Respecto a la posibilidad de repostulación de los actuales magistrados, como plantea la propuesta de reglamento del MAS, aseguró que no hay ninguna norma que lo prohíba, aunque reveló que hay corrientes de rechazo. “Hay una aceptación mayoritaria de que no deberían postular los que están feneciendo en el cargo, éticamente no correspondería, pero tampoco hay una norma expresa que prohíba”, aseguró. En las elecciones judiciales, la tercera del país, se elegirá a cinco magistrados titulares y a cinco magistrados suplentes para el Tribunal Agroambiental; tres consejeros titulares y tres consejeros suplentes para el Consejo de la Magistratura; nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia; y nueve magistrados titulares y nueve magistrados suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). ABI