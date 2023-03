Sube la tensión del conflicto con los maestros; Gobierno aplica mano dura





09/03/2023 - 06:46:54

Página Siete.- La tensión entre el Gobierno nacional y los maestros urbanos, que protestan contra la nueva malla curricular y piden más presupuesto, se incrementa y no se vislumbra ninguna solución. Ayer, mientras la justicia liberó al primer maestro detenido en las marchas, otros dos fueron arrestados y acusados por la portación de petardos. El Ejecutivo aplica mano dura y la Policía despliega policías de inteligencia en las marchas del magisterio. Ayer, el centro de la ciudad de La Paz fue nuevamente escenario de movilizaciones de los profesores que llegaron de todo el país. Ellos realizaron una marcha desde la avenida Montes, quisieron ingresar a la Plaza Murillo, pero policías antimotines los gasificaron; también hubo protestas y gasificaciones cerca del Ministerio de Educación y de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen). “¡Ministro incapaz, por qué no te vas!” fue uno de los estribillos que gritaron los educadores en sus marchas que desde el lunes paralizaron el centro paceño en horas pico. Ayer, la movilización empezó en la avenida Ismael Montes y llevaba como bandera un muñeco de trapo que representaba al ministro de Educación, Édgar Pary, y en un mitin lo quemaron en señal de protesta contra la nueva malla curricular impuesta por el Ejecutivo. Uno liberado y dos detenidos La tarde de ayer, tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó que el profesor Gonzalo C. se defenderá en libertad condicional tras ser aprehendido y acusado por presuntamente agredir a una policía en las movilizaciones de la Av. Periférica, el martes. Tras su liberación, el maestro negó la versión policial y sus colegas aseguraron que él fue aprehendido porque sufrió una caída por escapar de una intensa gasificación. El director nacional de la Felcc, Rolando Rojas, dijo que la Policía está “en situación de apronte” y confirmó que tras un trabajo de policías de Inteligencia se aprehendió a dos personas y se secuestró un vehículo de la dirigencia de los maestros en el que presuntamente llevaban petardos. El funcionario policial no descarta la detención de más profesores. “Son aproximadamente 2.500 unidades que se han cuantificado a priori, tenemos a dos personas aprehendidas y un vehículo secuestrado (...) Estamos con una tipificación previa (de los delitos) como porte y portación ilícita, pero no descartamos la ampliación de otro tipo de hechos”, dijo Rojas. Los maestros detenidos son Esteban B. e Ignacio R., ambos llegaron del interior del país y desde ayer están en celdas de la Felcc de La Paz. Se prevé que hoy sean imputados por la Fiscalía, mientras sus colegas realizaron protestas y vigilia en las que exigieron la libertad de ambos educadores. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que se intervino un vehículo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana que según el funcionario contenía “una cantidad considerable de explosivos que eran usados para atacar a la Policía y dañar a los transeúntes”. Más protestas Anoche, tras un consejo consultivo, la dirigencia nacional de los maestros resolvió que hoy continuarán las marchas de protesta de los profesores que llegaron a la ciudad de La Paz, además habrá un bloqueo de las mil esquinas, medidas por la detención de los otros dos maestros. “Mañana (hoy) movilización a partir de las 9:00, concentración en la Cervecería Nacional. Van a participar junto a las 31 federaciones (de maestros) en el bloqueo de las mil esquinas. A las 14:00 la concentración es en la Casa Social del Maestro”, dijo José Luis Álvarez, profesor y dirigente paceño. Agregó que el “diálogo está abierto” y esperan que el ministro de Educación Édgar Pary los convoque a reunirse. No obstante, las movilizaciones continuarán. De su lado, el dirigente nacional, Patricio Molina, reportó que ayer “los maestros fueron brutalmente reprimidos” por la Policía. “Tenemos, sólo hoy (ayer), un reporte de 23 maestros heridos”, dijo. El dirigente Ludwin Salazar protestó por las nuevas aprehensiones y dijo al ministro Pary: “No se apaga el fuego echándole gasolina. Lo único que están ocasionando los ministerios de Educación y de Gobierno, reprimiendo a los maestros movilizados, simplemente es enardecer más la movilización”. Los dirigentes de los maestros anunciaron que las marchas y los bloqueos se realizarán en los nueve departamentos.