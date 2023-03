Envían a la cárcel a tres personas y disponen medidas sustitutivas para otras dos por agresión a diputado





09/03/2023 - 06:41:41

Erbol.- El Juzgado Cuarto en lo Penal de Potosí determinó enviar con detención preventiva por tres meses en la cárcel de Cantumarca a Felicia Vargas Choque, Néstor Sonko Nina y Nicolás Julián Rojas acusados por la agresión en contra del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del bloque “renovador”, Abelardo Colque. Mientras que en el caso de la secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Originarias y Campesinas “Bartolina Sisa” de Potosí, Ada Vargas, y la ejecutiva de las Bartolinas del Norte de Potosí, Zenovia Guarayo, se determinó medidas sustitutivas, es decir, se defenderán en libertad. Internado en un centro de salud, el diputado agredido dijo no entender las razones por las cuales se determinó esa situación en contra Vargas y Huarayo ya que las consideró como “las principales autoras e incitadores” de la golpiza suscitada el pasado 6 de marzo en instalaciones de la Brigada Parlamentaria de Potosí. “El Ministerio Público debe investigar, nadie no se inventó nada porque hay videos donde (el grupo de personas) han agredido a la prensa a mis funcionarios y a mi querían matarme, entonces, eso no es a forma de actuar de los políticos ni mucho menos de los dirigentes”, afirmó a ERBOL. La Fiscalía imputó a las cinco personas por los delitos de lesiones graves y leves y robo agravado. De acuerdo con videos de redes sociales, un grupo de personas irrumpió de manera violenta en las instalaciones de la Brigada Parlamentaria y le propinó una golpiza al diputado Colque, quien actualmente se recupera en un centro médico. En la audiencia cautelar, los abogados del legislador apelaron las medidas sustitutivas que benefició a Vargas y Guarayo.