Petrobras espera que Bolivia y Argentina le vendan gas





09/03/2023 - 06:35:08

El Deber.- El presidente de Petrobras, Jean Paul Prates, señaló que espera que Argentina y Bolivia puedan satisfacer la demanda de gas natural brasileña, en vez de firmar contratos de largo plazo con proveedores de EEUU. “Es más probable que tengamos algo de corto a mediano plazo (con una firma de EEUU) que de largo plazo, porque no olviden que tenemos reservas en alta mar en nuestras cuencas presalinas, tenemos gas no asociado (a petróleo) a lo largo de la costa del suroeste de Brasil”, afirmó en Houston, Texas, en el marco del foro global de energía CERAWeek. Y “si observamos el sur, sureste de Brasil, donde la mayor parte de la actividad industrial y del consumo viene de Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre(...) más la agroindustria en el centro oeste, (esa zona) está rodeada por Bolivia en un lado, (y) Argentina por el sur”, comentó. “El desafío que tenemos es conectar esos mercados con las reservas” de los proveedores, agregó. “Somos un gran mercado rodeado de reservas de gas”, dijo. Prates asumió el cargo tras la toma de mando del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva como presidente de Brasil, aliado de los gobiernos de Argentina y Bolivia. “Las oportunidades estarán siempre activas. Eso no quiere decir que estemos tratando de hacer cosas inviables, o simplemente por razones políticas”, expresó. En enero, Lula visitó en Buenos Aires a su par argentino Alberto Fernández, con quiena abordó la posibilidad de un proyecto de integración energética. Brasil importa gas desde Bolivia desde hace varios años.