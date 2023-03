Harto de las burlas, Piqué contempla tomar acciones legales





08/03/2023 - 20:16:00

Gerard Piqué ha sido fuertemente señalado y criticado tanto en redes sociales como en diferentes medios de comunicación luego de la supuesta infidelidad a Shakira pues no solamente él ha sido afectado, sino también su familia se ha visto involucrada. El ex futbolista ha enfrentado el acoso mundial luego de que se hizo pública su relación con Clara Chía, con quien se dice habría engañado a la artista colombiana, y con quien supuestamente ya tiene planes de boda. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Saúl Ortiz, de la cadena Telecinco, el empresario parece ya estar harto de las críticas y burlas e incluso se rumora que contempla la posibilidad de tomar medidas legales para poner un alto a la situación que enfrenta, especialmente porque ya no quiere que involucren a su familia, como su mamá Montserrat Bernabéu. “Es verdad que él transformó la pena, dolor y frustración en humor ante los medios de comunicación una persecución musical de su expareja, pero ha tomado la decisión de no pasar por alto que se vuelva a utilizar a la familia para intentar generar todavía más odio y enfrentamiento mediático“, declaró Saúl Ortiz. Además, se dijo que también Clara Chía ha recibido severos comentarios de ataque por la relación que inició con el ex futbolista y que incluso la llevó a padecer una crisis de ansiedad que la dejó en el hospital. Ortiz no dejó en claro si el ex jugador también tomará acciones legales en contra de la mamá de sus hijos debido a la serie de canciones que Shakira ha sacado para darle un cierre a su relación donde no deja bien parado al Piqué. Piqué quiere que Shakira se vaya de Barcelona Durante la emisión del podcast Mamarazzis, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaron que Shakira planea irse a vivir a Miami a principios del próximo mes. “Lo que nos cuentan hoy es que ya tiene una fecha prevista para irse a Miami, que sería el 1 de abril. Si todos los astros se alinean y todo acaba funcionando, ella quiere partir ya”, declaró Fa. En la emisión, las periodistas revelaron que actualmente la convivencia entre Shakira y Piqué es “muy complicada”. Su entorno nos asegura que ellos no están demasiado preocupados ni por la canción que acaba de salir con Karol G ni por la que saldrá con Manuel Turizo, para la que no hay fecha”, indicó. “Gerard está muy centrado en sus hijos y por el momento está tranquilo, pero sí que es cierto que nos han comentado que la relación entre los dos ahora mismo está pasando un punto bastante tenso”, añadió. Según Fa, "lo que quiere" el ex futbolista es que la cantante colombiana, con quien la comunicación es “casi nula”, “se vaya ya”. “A Piqué se le está haciendo largo este tiempo, de si ella se va o no, porque es alargar esta agonía”, finalizó.