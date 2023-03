Luis Miguel tiene una demanda por no pagar pensiones a sus hijos con Aracely Arámbula





08/03/2023 - 19:45:58

El 22 de abril de 2021, en entrevista con Quién, Guillermo Pous —abogado de Aracely Arámbula— confirmó que su clienta buscaba que Luis Miguel cumpliera con la pensión alimenticia de sus hijos, Miguel y Daniel, que no había pagado desde un año antes; por lo que en ese momento estaba por tomar la decisión de que comenzará un proceso legal. Desde ese momento Pous dejó muy en claro que solamente con una resolución muy extrema, LuisMi iría a prisión. "Del convenio que se tiene para la manutención de los hijos menores en común, el señor Gallego no ha cumplido con tales, en más de un año que la señora Arámbula se ha hecho cargo de los gastos de los niños", dijo entonces. Además de los gastos, explicó el abogado Guillermo, había otras obligaciones que tampoco se habían cumplido. La situación al parecer no ha cambiado este 2023, a pesar de que reportes de prensa aseguran que El Sol está en un buen momento al lado de Paloma Cuevas y ya piensa en mudarse a Madrid, España. A penas ayer el medio ibérico Diez Minutos publicó que, supuestamente, por este incumplimiento de la pensión alimenticia se habría girado una orden de aprensión contra Luis Miguel, debido al adeudo de cuatro millones 508 mil pesos. Pero la información fue aclarada por Pous en el programa Ventaneando. "Hay acciones iniciadas, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos", expresó el abogado, al tiempo que enfatizó "por completo es falso cualquier orden de arresto como lo redactaron en esta nota de España". Pous también respondió que la demanda que ya se realizó está radicada en México, por lo que, llegado el momento, la autoridad deberá encontrar las formas necesarias para notificar al intérprete de Palabra de honor del proceso que se sigue en su contra y para que realice el cumplimiento de sus obligaciones. "Cualquier autoridad tendría que notificar a una persona requerida y sobre todo para hacer el pago de la pensión a favor de sus hijos", explicó Guillermo. En cuanto a la parte personal de si LuisMi convivirá con Miguel y Daniel, esa negociación explicó le compete únicamente a Aracely Arámbula. En cuanto a cuál es curso de la demanda a partir de este momento, Pous indicó que "se integran todos los elementos necesarios para que se encuentre lista al momento de ser emplazado, al momento en el que lo vayan a ratificar (a Luis Miguel)" de este proceso en su contra.