Los países de la UE aceleran el plan para movilizar el stock de municiones para Ucrania y realizar compras conjuntas





08/03/2023 - 19:26:15

Infobae.- El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, recibió este miércoles apoyo de los Veintisiete a su propuesta de 1.000 millones de euros para transferir los “stocks” de munición existente en los Estados miembros y, en paralelo, concretar un plan de compras conjuntas, con otros 1.000 millones, para reponer las reservas de los Ejércitos europeos y garantizar el suministro estable de armamento a Ucrania. “Para ganar la paz, Ucrania necesita ganar la guerra”, afirmó el Alto Representante en rueda de prensa desde Estocolmo tras la reunión de ministros europeos de Defensa que ha culminado con un “acuerdo general” para avanzar con el plan presentado por la diplomacia europea. Según indicó, la idea es que el bloque europeo envíe “en cuestión de semanas” a Ucrania munición de artillería existente en sus propios arsenales por valor de 1.000 millones, cuya reposición será financiada a través del Mecanismo Europeo para la Paz. Pese a que quedan muchos elementos por definir, el jefe de la diplomacia europea afirmó que “todos” los Estados miembros están de acuerdo en el objetivo último de redoblar el apoyo militar a Ucrania y sostuvo que el acuerdo formal puede estar listo para el 20 de marzo en la reunión de ministros de Exteriores, previa a la cumbre de líderes de la UE del 23 y 24 de marzo, que daría luz verde al proyecto para transferir municiones y trabajar en el plan de compras conjuntas. En este sentido, Borrell planea invertir la mitad de los nuevos fondos comprometidos en diciembre en el marco del Mecanismo Europeo para la Paz en el envío de obuses de las reservas propias de la UE, mientras que la otra mitad, los otros 1.000 millones restantes, se emplearán en el programa de compras conjuntas de munición con el que la UE espera reducir los plazos y costes para recibir nuevo material tanto para rellenar sus arsenales como para suministrar a Kiev. Si finalmente sigue este plan, la Unión Europea volverá a usar todos los fondos disponibles en el instrumento con el que ha financiado hasta el momento el envío de 3.600 millones de euros en armamento a Ucrania desde el inicio de la guerra. La otra pata del plan de Borrell es trabajar en paralelo en un programa de compras conjuntas valorado en 1.000 millones para adquirir hasta siete categorías diferentes de munición, según calibre. El Alto Representante ha insistido en otorgar un papel central a la Agencia Europea de la Defensa (EDA, por sus siglas en inglés) subrayando que la organización cuenta con los expertos y los proyectos necesarios por lo que puede llevar a cabo un “procedimiento rápido”. Frente a las dudas de algunos Estados miembros, que critican la lentitud y burocracia de tramitar la compra a través de la EDA, Borrell llamó a acudir a la agencia para dar una respuesta paneuropea a las necesidades de Ucrania, aunque reconoció que llevará tiempo. Según señaló, primero los Estados miembros que quieran participar deberán acordar los términos del procedimiento, luego se abrirán contratos con las 15 empresas europeas que fabrican esta munición y se fijarán precios y plazos. “No va a ser corto, pero cuanto antes empecemos mejor y no conozco un proceso que vaya más rápido”, apuntó. En todo caso, Borrell admitió que estas compras conjuntas no son el único procedimiento para dotar al Ejército ucraniano y no ha excluido otras modalidades entre países de la UE, pues se barajaba también la opción de crear coaliciones de países que redirijan contratos ya firmados con la industria armamentística. “No excluyo que los Estados miembros quieran seguir otros procedimientos. Pero si queremos ir todos juntos con un gran paquete que incluya no solo las necesidades de los Estados miembros, sino de Ucrania, estoy convencido de que es la mejor forma”, explicó. Y sobre las dudas respecto a sí los Veintisiete deben adquirir material de industria militar de fuera de la Unión, el responsable de Exteriores comentó que la UE “prefiere” acudir a la industria militar europea, aunque reconoció las carencias del sector. “Necesitamos la capacidad para producir por nuestra cuenta, pero no tenemos suficiente porque estamos acostumbrados a vivir en paz y la guerra es algo que no entraba en nuestra imaginación”, reflexionó. En este sentido, manifestó la necesidad de desarrollar la industria armamentística en Europa. “Pediremos a nuestras empresas producir más y producirán más si les damos un claro horizonte”, remarcó el ex ministro español, haciendo un llamamiento a invertir para elevar la capacidad de producción y reducir los tiempos. “Estamos en tiempo de guerra y necesitamos tener una mentalidad de guerra”, resumió.