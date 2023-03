Bolivia plantea a la OEA declarar el Decenio de la Despatriarcalización e impulsar una política exterior feminista





08/03/2023 - 19:03:38

En ocasión de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, propuso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobar la Declaración del Decenio de la Despatriarcalización y avanzar en una política exterior feminista comunitaria. “Proponemos que se pueda avanzar hacia la Declaratoria de un Decenio de la Despatriarcalización”, planteó durante su intervención en la sesión conjunta del Consejo Permanente de la OEA y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El presidente Luis Arce propuso en la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) de septiembre de 2022 declarar el Decenio de la Despatriarcalización, para luchar contra la violencia a las mujeres y niñas, teniendo en cuenta la discriminación por razones de género a la que están sometidas las mujeres y niñas, recordó. “Urge un proceso profundo de trasformaciones políticas, económicas, sociales y culturales desde una perspectiva comunitaria, orientada hacia la construcción de relaciones reciprocas por una vida libre de toda forma de exclusión, dominación, explotación, discriminación y violencia”, abogó Arce en esa ocasión. El Gobierno declaró el 2022 como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres, con el fin de impulsar políticas orientadas a fortalecer marcos normativos y a atacar las causas estructurales de la violencia desde la educación, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y los procesos culturales. Prada aseguró que lo hecho hasta el momento removió “muchos de los cimientos del muro patriarcal en el ámbito económico, productivo, de trabajo, educación, salud, justicia y también cultural”. No obstante, consideró que también es necesario generar un cambio en la visión individualista de las personas, cimentada por el capitalista, por lo que propuso “crear relaciones armónicas sin violencia, exclusión y discriminación entre seres humanos y de los seres humanos con la Madre Tierra”. “Las múltiples crisis del capitalismo, entre ella la crisis climática, demanda de nosotros cambiar el sistema, no solamente retocarlo para una verdadera liberación no solamente de nosotras como mujeres, sino también para esta construcción de una relación armónica entre seres humanos y nuestra Madre Tierra”, insistió. En esa dirección, plateó construir “una política exterior feminista comunitaria despatriarcalizadora, donde la justicia social debe ser el eje de nuestras acciones porque debemos sabernos y sentirnos en comunidad”. “Las mujeres estamos de pie en nuestra Patria Grande. La transformación de nuestras realidades hacia una región, hacia un continente, hacia nuestro Abya Yala y hacia un mundo con justicia social tiene un rostro de mujer”, enfatizó. Aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a miles de mujeres que lucharon por “acabar con las desigualdades y por poner fin a los privilegios que solo da el hecho de nacer hombre, como lo decía la poeta feminista boliviana Adela Zamudio”. También destacó el “rol protagónico de las mujeres” en la recuperación de la democracia intercultural de Bolivia, el año 2020, “gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano”, luego del golpe de Estado de 2019. Hemos retomado “la senda de nuestras políticas de descolonización y despatriarcalización de nuestra Revolución Democrática y Cultural”, afirmó. ABI