Judiciales: aún no hay consenso sobre reglamento y oposición espera ver qué postura asume el MAS





08/03/2023 - 18:30:36

Página Siete.- Legisladores de oposición que integran la Comisión Mixta de Constitución informaron este miércoles que aún no hay consenso respecto al reglamento que debe normar el proceso de selección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial. En la reunión prevista para hoy se debe abordar el proyecto de reglamento presentado por el partido azul. Este martes, a las 16:00, se reúne la Comisión Mixta de Constitución y los opositores temen que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiera imponer su proyecto de reglamento. Sin embargo, también indican que esperan ver qué postura asume el partido azul. “No existe ningún consenso”, declaró a Página Siete Digital la diputada de Creemos Tatiana Añez Carrasco. La legisladora anunció que mañana tratarán en comisión los proyectos de ley que presentaron Comunidad Ciudadana (CC) y la alianza a la que representa. El proyecto que presentó Creemos, explicó la diputada Añez, “nace” del reciente cabildo realizado en Santa Cruz, que les dio un mandato, a través de la brigada parlamentaria. “Nosotros hemos presentado ese proyecto en consenso con el comité cívico. Entonces, no hay consenso hasta ahora”, aseguró Añez, quien subrayó que eso no quiere decir que no pueda existir. “Vamos a ver la posición que tiene el MAS, que seguramente ellos van a querer imponer su proyecto y su reglamento”, aseguró Añez Carrasco. En contacto con este medio, el diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana, manifestó que no hay consenso ni acercamiento, y que por eso, de forma reciente, esa alianza presentó la llamada “Ley de Garantías”. “No tenemos ningún consenso, ningún acercamiento, y justamente por eso nosotros hemos presentado la Ley de Garantías, porque creemos que es momento de incluir en este proceso a actores que estén despolitizados, y que coadyuven y que promuevan a que tengamos a los mejores perfiles y no a altas autoridades judiciales que deban favores al MAS”, aseguró Balderas. Si bien el legislador no descartó que el MAS quiera imponer su reglamento, espera ver qué pasa en la reunión de esta tarde. “No sería raro, porque sabemos cómo actúan en estas circunstancias, imponiendo, pero esperemos a ver qué pasa”, agregó. El martes, Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución en Diputados informó que este miércoles sesionará la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para abordar la propuesta del reglamento de convocatoria a las elecciones judiciales presentada por la bancada del MAS.