ASFI reitera a las casas de cambio que pueden comprar dólares directamente del BCB





08/03/2023 - 18:16:28

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, recordó a las casas de cambio que existe una normativa que establece que pueden comprar dólares directamente del Banco Central de Bolivia (BCB). “Hay una normativa que establece que las casas de cambio pueden comprar directamente del Banco Central sus dólares y no lo han estado haciendo”, indicó el ejecutivo en contacto con Radio Activa. Explicó que las casas de cambio no fueron al BCB a abastecerse de dólares, sino recurrieron a los bancos y ello generó una “deficiencia en la programación de entrega de esa divisa de parte de las entidades financieras”. “Estamos sacando una circular a todas las casas de cambio recordándoles que tienen esta vía de poder comprarle al Banco Central de forma directa a través del Banco Unión, para poder proveerse y no necesariamente recurrir a los bancos comerciales”, enfatizó. Registra “mínima” cantidad de quejas Según Yujra, en el mercado, las transacciones de compraventa de dólares se distribuyen en dos tipos de agentes: las entidades bancarias y las casas de cambio, reguladas por la ASFI y con licencia de funcionamiento. Además, existen los librecambistas; sin embargo, éstos no son supervisados por esta entidad. Actualmente son 177 casas de cambio reguladas y controladas por la ASFI. De esa cantidad, al menos 17 son “grandes”; es decir, que tienen capitales mayores a Bs 1 millón y representan menos del 10% del total. “El universo de entidades que atienden la compraventa (de dólares) en las casas de cambio se distribuye en estas 177, pero evidentemente en el mercado uno puede encontrar una cantidad enorme, miles de librecambistas sobre los cuales nosotros no tenemos ningún control (y) regulación”, aclaró. De esa cantidad de casas de cambio reguladas, la ASFI registró al menos 120 quejas sobre las cuales puede actuar porque son entidades supervisadas. De esta cantidad de reclamos, al menos 14 tienen que ver con que no les atendieron en los montos requeridos. “De estos 14 casos que tenemos de quejas, la mayoría tiene que ver con que no les han atendido en los montos que querían. Alguien quería comprar 3.000 dólares y le han dicho solamente 2.000 dólares porque no tenían disponibilidades en ese momento”, remarcó. Sostuvo que hay ese tipo de quejas; sin embargo, la ASFI no registró ni un solo caso de transacciones fuera de las bandas del tipo de cambio; es decir, más allá de lo que se establece para la compra y venta. “Entonces realmente tenemos una cantidad de quejas, de reclamos que es mínima”, señaló. Puntualizó que las casas de cambio tienen disponibilidades para atender al público y que si en esta temporada hay un requerimiento creciente por la divisa es por una demanda inusual a causa de especulaciones.