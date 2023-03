Aduana allana panadería y encuentran 28 toneladas de harina argentina ilegal en Potosí





08/03/2023 - 18:12:27

La Aduana Nacional (AN) allanó una panadería, cerca de la Plazuela Tocopilla de la ciudad de Potosí, y encontró al menos 28 toneladas (t) de harina argentina ilegal valuadas en más de Bs 106.000. En conferencia de prensa, el Administrador de Aduana Interior de Potosí, Raúl Balcas, informó que la mercancía fue comisada porque no tenía registro sanitario, ni documentos de importación, tras un operativo de inteligencia por 24 horas. “Esta mercancía no contaba con ningún documento que demuestre su legal importación, por lo que se procedió al comisó y traslado a Recinto Aduanero en el marco del procesamiento por contrabando contravencional”, indicó. Explicó que, para comisar la mercancía ilegal, el Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) hizo un trabajo de seguimiento e inteligencia y de forma paralela los funcionarios de la Intendencia Municipal intervinieron la panadería para verificar las condiciones de producción e instalaciones. Después de recabar las pruebas suficientes y contar con la emisión del “Mandamiento de Allanamiento de Requisa - Registro y Secuestro” por el Juzgado de Instrucción Penal N° 6, el pasado 16 de febrero a horas 13.00, la Aduana allanó la infraestructura con presencia de la Fiscalía, personal del Control Operativo Aduanero (COA) y efectivos militares. “Un grupo de 25 a 30 personas custodiaba las puertas de la panadería para evitar el ingreso de los funcionarios, haciendo una barrera que obstaculizó por más de dos horas el paso; además prohibieron el uso de dispositivos móviles (celulares y cámaras filmadoras) y amenazaron a nuestro personal”, relató Balcas. Se inspeccionó cuatro habitaciones donde se encontraron 819 sacos de harina de industria argentina sin registro sanitario, de las cuales 519 son de 25 Kilogramos y 300 sacos de 50 Kilogramos, algunas apiladas a la vista de los consumidores en la misma panadería. En la gestión 2022, el trabajo de investigación y seguimiento en la lucha contra el contrabando fue arduo porque se concretaron 106 allanamientos a depósitos clandestinos que resguardaban mercancía ilegal, según la Aduana. ABI