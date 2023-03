Juan Guaidó será candidato de su partido en primarias opositoras de Venezuela





08/03/2023 - 10:27:17

DW.- Juan Guaidó, dirigente que fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos, será candidato en las primarias opositoras para elegir un rival del presidente socialista Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, informó este martes (07.03.2023) su partido. "Se decidió que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular", anunció Freddy Superlano, coordinador político de esa fuerza, fundada por el exiliado líder Leopoldo López. "¡Guaidó, Guaidó, Guaidó!", corearon al unísono militantes presentes en la rueda de prensa. "Es una gran responsabilidad recibir el apoyo de @VoluntadPopular, el partido que fundamos en dictadura", publicó Guaidó en Twitter. "Continuaré recorriendo el país (...) acompañando las necesidades y aspiraciones de nuestra gente". Las primarias están previstas para el 22 de octubre. Otros políticos como Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial frente al chavismo gobernante, y María Corina Machado, del ala más radical de la oposición, han formalizado también su participación. Guaidó, de 39 años, se une a la lista tras haber encabezado por cuatro años el simbólico "gobierno interino" (2019-2023) creado con apoyo de Estados Unidos y medio centenar de países, en respuesta a la reelección de Maduro en 2018, que tacharon de fraudulenta. La iniciativa no cumplió su objetivo: desplazar del poder al mandatario socialista. No obstante, recibió el control de recursos bloqueados en el extranjero a medida que el gobierno chavista era blanco de sanciones financieras internacionales.



Inhabilitaciones El apoyo al interinato de Guaidó fue mermando y la propia oposición decidió eliminar la figura de la "presidencia encargada" el pasado 5 de enero. Juan Guaidó, que será proclamado en un acto de su partido -aún sin fecha-, podrá participar en las primarias pese a que tiene prohibido ejercer cargos públicos por 15 años por diversas causas judiciales. Capriles enfrenta una medida similar, que no pesa en el proceso de primarias. Las inhabilitaciones, así como las condiciones para las elecciones de 2024, forman parte de la agenda política del proceso de negociación entre opositores de Venezuela y el gobierno en México, paralizado desde noviembre a la espera del desembolso de recursos congelados por las sanciones internacionales contra Maduro para atender la crisis humanitaria. "Tenemos que agotar la vía de la negociación", dijo Superlano, que también recalcó que los partidos deben estar en "capacidad" de nombrar cualquier candidato en caso de no lograr el levantamiento de las inhabilitaciones. "Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos ganar la elección presidencial", añadió.