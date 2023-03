Corea del Norte: El peligro de una guerra nuclear está pasando de imaginario a real





08/03/2023 - 10:04:20

RT.- Las "provocaciones" de Washington y Seúl contra Pionyang llevan al inicio de una guerra nuclear en la península coreana, manifestó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte en un comunicado. De acuerdo con el documento, citado por la agencia KCNA, a pesar de las reiteradas advertencias por parte de las autoridades norcoreanas, EE.UU. sigue agravando deliberadamente la situación en la región, en particular, realizando de manera constante maniobras militares conjuntas con Corea del Sur y desplegando en su territorio el bombardero B-52H, capaz de portar armas nucleares. La Cancillería señaló que estas acciones "demuestran claramente que se impulsa al nivel de batalla real el intento de EE.UU. de usar las armas nucleares" contra el país asiático. "El peligro de una guerra nuclear en la península coreana está pasando de la fase imaginaria a la real debido a los actos irresponsables de EE.UU. y Corea del Sur, entusiasmados con las belicosas manifestaciones armadas contrarias a la aspiración de la comunidad internacional de distensión y estabilidad", subrayó. Pionyang insiste en que las partes estadounidense y surcoreana pongan fin al "irresponsable y preocupante juego de músculos" y cesen de inmediato "los actos militares hostiles de perturbación de la paz y la estabilidad en la región". "Si las peligrosas provocaciones militares de EE.UU. y Corea del Sur siguen sin cesar, no hay garantías de que no se produzca un violento conflicto físico en la península coreana, donde enormes fuerzas armadas de ambas partes se encuentran en agudo enfrentamiento", concluyó.