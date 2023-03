Ministros analizarán la economía y la división en la bancada del MAS





08/03/2023 - 07:04:35

El Deber.- En la reunión de gabinete convocada para hoy, el presidente Luis Arce y sus ministros realizarán un exhaustivo análisis de la economía y sobre los mecanismos para apurar la aprobación en la Asamblea de $us 1.402 millones. En medio de mucho hermetismo sobre el problema económico y con la ausencia del ministro del área, Marcelo Montenegro, quien se encuentra fuera del país, fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que hay mucha preocupación, y que la agenda de esta mañana en el gabinete tiene éste como punto principal. Primero, porque el Banco Central anunció el lunes que iba a vender dólares de forma directa a la población. Este anuncio provocó una aglomeración la mañana de ayer en la puerta del banco. Se hicieron virales videos que mostraron las filas de casi dos cuadras. Mientras, se informaba que los dólares del BCB no llegaban a Santa Cruz y otros departamentos. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, salió al paso de todo eso por la tarde y manifestó que la prioridad del Gobierno nacional “está enmarcada en lo que se refiere a la gestión. Debemos luchar contra la desinformación, la especulación, los comentarios que se generan en las redes de manera malintencionada. Por eso el Banco Central amplió su atención hasta las 21:00. Es una medida que busca acabar con la desinformación”. Sin embargo, con un límite de retirar $us 5.000. Ratificó que el sistema financiero está sólido. “Tenemos un muy bajo nivel de inflación, a pesar del contexto internacional, gracias al modelo económico, social, productivo que es fuerte”, dijo. Hizo un llamado a la calma. “Atenderemos a todas las personas de acuerdo a la logística y los protocolos de seguridad. Así será todos los días”, garantizó. Sin embargo, se supo que este será un tema primordial de la agenda del gabinete de hoy. Otro, está relacionado con los créditos que el Gobierno firmó con distintos organismos internacionales, y que la Asamblea los retiene porque no ha aprobado las leyes para autorizarlos. Son $us 1.062 millones y otros 200 millones de euros, es decir, $us 340 millones. En dólares se hace un total aproximado de $us 1.402 millones. Los fondos sin aprobación provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 702 millones en cuatro proyectos; otros $us 300 millones del Banco Mundial (BM), otros $us 30 millones que concede el reino de España, $us 30 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 200 millones euros ($us 340 millones.) de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Aunque asambleístas de la línea ‘arcista’ como la ‘evista’ coincidieron en que la demora no se debe a la división interna, sino a trámites morosos, nunca en la gestión de Evo Morales hubo retrasos de este tipo. Una de las fuentes consultadas advirtió que el gabinete buscará generar las líneas de acción necesarias para destrabar. Este medio quiso contactar al viceministro de coordinación gubernamental, Gustavo Torrico, encargado de la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, pero no consiguió un contacto con él. En algunos círculos del Gobierno se critica también la inacción del vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea, quien no realiza las reuniones pertinentes para buscar consensos y que estos préstamos obtengan luz verde del Legislativo. Tres de los proyectos de ley fueron aprobadas en la última sesión del 2022 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando llegaron al Senado quedaron en la comisión, porque esa instancia realizó consultas que aún no fueron subsanadas por el Ministerio de Economía. Mientras tanto, han pasado tres meses.



Otros cuatro proyectos fueron enviados por el presidente Luis Arce hace exactamente un mes, y aún no fueron tratados ni aprobados ni siquiera por una comisión de Diputados. El oficialismo tiene 75 asambleístas en la Cámara Baja. De ellos 23 responden al expresidente Evo Morales Ayma.



Mientras tanto, la situación en el Senado es más complicada para el gobierno, porque tiene 21 senadores oficialistas, pero solamente siete de ellos serían “arcistas”. Por este motivo, las fuentes presumen que en la Cámara Alta es donde se generan mayores problemas para aprobar estas leyes que ayudarían a aliviar la situación económica.