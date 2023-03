El presidente Arce entra al ruedo en Potosí y evistas en huelga de hambre





08/03/2023 - 06:59:48

Página Siete.- Tres legisladores del ala evista de Potosí exigen la construcción de una planta refinadora de zinc y entraron en huelga de hambre para conseguir su objetivo. La medida surge un día después de que un grupo de personas golpearon y amenazaron de muerte al presidente de la brigada parlamentaria potosina, afín al arcismo. El primer mandatario Luis Arce condenó y “repudió” las agresiones contra el asambleísta. Los senadores que asumieron la medida son Hilarión Mamani y Pedro Benjamín Vargas, y el diputado Pedro Francisco Coro, todos de Potosí. El primero representa a los mineros y aseguró que ese sector no puede ser postergado porque es el primer “aportante” al Estado con el pago de las regalías. “Seguimos aportando año tras año y por eso (es) para la planta refinadora de zinc. Hermano presidente, te estamos pidiendo que se garantice mediante el TGN y ya no buscar inversionistas, porque nosotros tenemos que administrar como Bolivia y tiene que garantizarse este presupuesto para asegurar esta planta”, dijo. Agregó que la demanda debe estar solucionada hasta hoy, de lo contrario anunció que asumirán otras medidas. La huelga de hambre se produce después de que el presidente de la brigada parlamentaria de Potosí, el diputado Abelardo Colque, fue golpeado por quienes denunció se tratarían de masistas afines a Evo Morales. Ayer, efectivos de la Policía de ese departamento aprehendieron a cinco dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a un militante. En total son seis personas, tres mujeres y tres varones, informó el comandante de la Policía, Antonio Roque. “Ayer (lunes) se atendió un caso de agresión física al presidente de la brigada parlamentaria de Potosí. En ese ínterin es que se pudo aprehender a cinco personas, las mismas fueron trasladadas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen”, declaró. La víctima indicó que sus agresores fueron entre 15 y 20, pero logró identificar a algunos, a quienes denunció por el delito de lesiones graves y leves. “Un grupo entró de manera directa, junto a unas mujeres que ahora están detenidas y me dijeron: ‘Tú eres Abelardo, ahora nos vas a conocer... hay que matarlo’. Así ingresaron estas personas para pegarme y matarme”, relató Colque. A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce expresó su apoyo al asambleísta. “Nuestra solidaridad con el hermano diputado nacional Abelardo Colque, quien sufrió una brutal agresión la pasada jornada en Potosí”, escribió. Además, Arce expresó su malestar por lo ocurrido. “Repudiamos y condenamos estos actos de violencia, que no están en línea con el principio de unidad de nuestro instrumento político MAS – IPSP”, aseguró. Por su lado, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, también rechazó las agresiones al parlamentario Colque y llamó al diálogo a las organizaciones sociales para frenar las peleas internas. “Vamos a buscar un escenario de diálogo, pero no se puede llegar a este extremo. Nosotros repudiamos la violencia, venga de donde venga (...) Vamos a convocar a las organizaciones para ver qué es lo que está pasando”, indicó la autoridad durante una conferencia de prensa. Mamani dijo que desconoce las causas de esta agresión. Sin embargo, buscará el diálogo entre los sectores sociales. No descartó mediar para conseguir un acercamiento con las organizaciones involucradas. El diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, calificó las pugnas internas del MAS como un “vale todo” porque pasaron a las agresiones físicas. Prevé que los radicalismos, tanto de la izquierda como de derecha explotarán. “Es vale todo como la UFC y es entre Evo y (Luis) Arce; y este vale todo arrastra a los que estamos en el medio. El radicalismo en este país no sirve, (tanto) en un lado y en el otro; en la izquierda y la derecha. Esos radicalismos van a implosionar”, sostuvo. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sur de Potosí ve acciones de desestabilización contra del presidente Arce por parte de ala radical del MAS. El ente señala que la finalidad es la división del “proceso de cambio”.