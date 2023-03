Asesor de Gestión no logra entrar a Chonchocoro, por lo que Camacho no promulgó la Ley de Ausencia Temporal





07/03/2023 - 20:05:52

El Deber.- Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, denunció que no se le permitió el ingreso al penal de Chonchocoro pese a haber solicitado con anticipación visitar a la primera autoridad del departamento. Para la tarde de este martes se tenía previsto que Suárez ingrese al penal, para que el gobernador promulgue la Ley Departamental de Ausencia Temporal aprobada en la Asamblea Legislativa Departamental. Fátima Jordán, esposa del gobernador, aclaró desde el recinto penitenciario que él envió una carta a Régimen Penitenciario para que los abogados y asesores ingresen al penal. “Ahora vemos, después de la ratificación de Luis Fernando como gobernador, que ya no dejan entrar los abogados, entonces, esa es una muestra clarísima de represalia, quizá para seguir amedrentando al pueblo cruceño y boliviano, que no se deja ante las injusticias de este Gobierno”, reclamó la esposa. Por su parte, el asesor Suárez espera que el impedimento para ingresar solo sea administrativo y no una represalia por la ley departamental que se aprobó en la Asamblea Legislativa Departamental cruceña.