Bartolinas creen que diputado Colque armó autoatentado para perseguir dirigentes





07/03/2023 - 20:03:36

Correo del Sur.- La ejecutiva de las mujeres “Bartolinas”, Flora Aguilar, presume que la agresión al diputado Abelardo Colque en Potosí fue un “autoatentado” para “perseguir” a dirigentes de organización sociales, y pidió a la Fiscalía la liberación de sus representantes que, según pudieron corroborar, no participaron de la golpiza del lunes. La tarde del lunes, efectivos de la Policía aprehendieron a cuatro dirigentes del MAS y a un militante por agredir al diputado Abelardo Colque. Entre ellos están Ada Vargas y Zenobia Guarayos, por quienes abogó Aguilar. “El presidente de la brigada (Abelardo Colque) no puede estar provocando a las organizaciones sociales con sus declaraciones violentas y diciendo ‘falsas dirigentas’, estamos viendo los videos en redes sociales, hasta pensamos que puede ser un autoatentado, pagado por él mismo para que pueda perseguir dirigentes de nuestra organización”, dijo Aguilar en una conferencia de prensa. Según Aguilar, Vargas y Guarayos no agredieron a nadie en el incidente del lunes. “En ese entendido, instamos a la Fiscalía de Potosí su inmediata liberación” y que haga la investigación correspondiente para identificar y encontrar a los responsables de la agresión. “No sigan la receta de los golpistas de cazar y encarcelar dirigentes como nos han hecho en el año 2019 sin citación”, reclamó después en alusión a las denuncias presentadas contra los agresores del diputado Colque. Aguilar declaró que su organización “no somos ‘arcistas’ ni ‘evistas’, el MAS-IPSP es nuestro, de nosotros, nosotros hemos parido, por principio y convicción lo vamos a cuidar, lo vamos a llevar hacia adelante”, añadió. Finalmente, envió un mensaje a los denominados ‘renovadores’. “Les decimos no hagan más daño al partido. La historia y las organizaciones sociales los van a juzgar en el futuro, no queremos eso, por eso decimos: la renovación es constante, no por imposición, sino constante y eso se ha practicado desde nuestro hermano Evo Morales”.