BCB amplía hasta las 21.00 la venta de dólares durante toda la semana





07/03/2023 - 20:00:21

El Banco Central de Bolivia (BCB) amplió la jornada de venta de dólares hasta las 21.00 y aclaró que este servicio no será coyuntural, por lo que llamó a la calma a la ciudadanía y a acudir en cualquier momento para evitar filas. En el primer día vendió $us 800.000. La Gerente de Tesorería del ente emisor, Claudia Soruco, informó de la decisión tomada ante la larga fila que se vio en puertas del BCB, en el centro paceño. “Es importante recordar a toda la población que los horarios de atención que tenemos en las cajas se están ampliando -a partir del día de hoy y por lo menos durante esta semana- hasta las nueve de la noche (21.00), para satisfacer las necesidades de toda la población”, explicó. La divisa estadunidense se vende al cambio oficial de Bs 6,96. La venta directa empezó el lunes, para frenar la especulación y las versiones falsas de falta de la divisa norteamericana. La medida de venta directa está dirigida a personas naturales y no, precisamente, a personas jurídicas, como empresas, que pueden realizar la transición en el Banco Unión o en las entidades de intermediación financiera. La persona que requiera menos de $us 5.000 solo debe portar su carnet de identidad, en tanto que aquellos que demanden montos mayores deberán presentar dos fotocopias del carnet de identidad y llenar una declaración jurada, donde establezca el origen y el destino de los fondos. El ente emisor atendió el lunes desde las 09.00 hasta las 16.00 a 40 personas, que en total compraron $us 800.000. Hasta las 17.00 de este martes se había atendido a más de 100, pero no se tenía el consolidado del monto acomodado. “Empezó el día de ayer (la venta directa) y va continuar hasta que se satisfagan las necesidades de toda la población que lo requiera”, aseguró la Gerente de Tesorería del BCB.