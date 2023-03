El MAS se descompone hasta en sus bases; en el último año hubo 7 peleas en otras tres regiones





07/03/2023 - 19:57:29

Página Siete.- Desde mayo del año pasado hasta la fecha seguidores de Evo Morales y simpatizantes de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca protagonizaron al menos siete peleas del MAS en Potosí, Santa Cruz, Tarija y La Paz agrietando sus diferencias. Expertos y dirigentes advierten que la división en el Legislativo llega ahora a las bases. Los asambleístas renovadores piden garantías y Jerjes Mercado pide una investigación. “El MAS nos está llevando a una involución civilizatoria donde se nos quita la capacidad de ser seres racionales y se nos reduce a la violencia y al atropello a los derechos humanos”, aseguró el analista político Rolando Schrupp. El lunes, en Potosí un grupo de evistas golpearon al presidente de la Brigada Parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), Abelardo Colque, por apoyar al presidente Arce. Schrupp comparó las peleas internas que vive el MAS en sus bases con las que libró el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hace 70 años. “Esto es totalmente antidemocrático, porque pareciera que han inventado un nuevo concepto de democracia, donde la tiranía de las mayorías, el abuso y el matonaje son las formas en las que se imponen ideas. Este matonaje político no se veía en el país desde los tiempos de los campos de concentración del MNR, por eso hemos involucionado”, precisó el analista. El sociólogo e indigenista Pedro Portugal señaló que la violencia que se desató en las bases del partido de Gobierno es un síntoma de “la descomposición del partido del MAS, pero sobre todo del ocaso de su máxima figura en este caso Evo Morales”. Schrupp cree que “el MAS es el nuevo MNR”. El dirigente de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Omar Ramírez, advirtió que la división del partido ya trasciende a las bases y que será “difícil juntarlos de nuevo”. “Seguimos insistiendo para que los líderes se sienten y hablen estos temas porque cuando las bases se enfrentan, cuando la militancia raya los límites de su bronca, va a ser difícil juntarlos de nuevo más adelante y eso es lo que quiere la derecha, usando a algunos legisladores para que se confronten permanentemente entre ellos a nombre del presidente Lucho y del hermano Evo”, precisó. En el mismo sentido se expresó el exvicepresidente Álvaro García Linera. Piden sentar precedente Y si bien la Fiscalía detuvo a cinco personas identificadas como las autoras de la agresión a Colque, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, pidió una investigación para sentar un precedente. “Solicito a las instancias pertinentes de la justicia que se tomen las medidas del caso y se siente un precedente, porque no está bien que por temas políticos la gente sea agredida e intimidada. Los bolivianos merecemos vivir en democracia, merecemos decir lo que pensamos y nadie debe coartar ese derecho”, aseveró Mercado El diputado y presidente de la bancada del MAS perteneciente a la línea arcista, Andrés Flores, pidió a las autoridades “garantías para los asambleístas”. Otras peleas en tres regiones en un año Las facciones evistas, arcistas y choquehuanquistas del MAS no solo se pelearon en Potosí. Desde mayo del año pasado, hubo otros episodios violentos en Santa Cruz, Tarija y La Paz sumando un total de siete peleas, incluidas cuatro en la región potosina. El 15 de mayo de 2022, evistas y choquehuanquistas se enfrentaron en el municipio de Tinguipaya, en Potosí, después de una visita del vicepresidente Choquehuanca. Se reportó el fallecimiento de dos personas. Un mes después, el 23 de junio en Santa Cruz, renovadores del MAS se agarraron a golpes contra un grupo dirigido por el vicepresidente de ese partido, Gerardo García, después de una visita de Choquehuanca a la Dirección Departamental masista en esa ciudad. El 4 de julio del año pasado, en el municipio nortepotosino de Toro Toro se produjo otra pelea entre campesinos del ala renovadora con otros de la línea radical que, según la denuncia, fueron apoyados por el gobernador Jhonny Mamani durante el VI Congreso Departamental del MAS. Dos días después, el 6 de julio en Tarija, renovadores y evistas se agarraron también a golpes en un congreso departamental que fue convocado para elegir a la nueva directiva masista de esa región. La quinta pelea de las facciones del partido de Gobierno en 2022, se produjo el 5 de agosto en La Paz, cuando renovadores y evistas se golpearon e insultaron disputándose cuál de estos grupos iba a liderar la marcha “Por la paz y unidad” que había convocado el oficialismo desde El Alto. Mientras que el 23 de febrero de 2023, el secretario de Culturas del municipio de Uncía, Martín Choque, su hijo y su esposa fueron golpeados por grupos de evistas luego de que la autoridad municipal le retirara la silla a Evo Morales en una actividad por Carnaval. Y el lunes 6 de marzo, el diputado Colque fue golpeado por evistas en las oficinas de la Brigada Parlamentaria de Potosí. Los conflictos al interior del partido azul se incrementan pese al pedido de unidad que hizo el presidente Arce el fin de semana.