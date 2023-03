BCB vendió $us 800.000 al tipo de cambio oficial en un día, garantiza atender la demanda





07/03/2023 - 19:47:35

El Banco Central de Bolivia (BCB) vendió sólo el lunes al menos $us 800.000 al tipo de cambio oficial de Bs 6,96 y afirmó que garantiza la demanda de la divisa en el país. En conferencia de prensa, la gerente de Tesorería del BCB, Claudia Soruco, informó este martes que el Banco Central atendió en la víspera en sus ventanillas a más de 40 personas. “El día de hoy (martes) hemos atendido a más de 100 personas, todavía estamos procesando la información del monto vendido; no obstante, vamos a terminar de atender a toda la gente que tenemos en las afueras del banco esperando”, explicó. Asimismo, indicó que a partir de este martes el BCB amplió su horario de atención hasta las 21.00 para satisfacer la demanda de la población y enfatizó en que el Ente Emisor garantiza la provisión de la divisa estadounidense. “Esta operación no es solo de un par de días; entonces, no es necesario que la población haga estas largas colas porque puede venir en el transcurso de los siguientes días con la calma necesaria y evitar estas demoras que hemos visto”, agregó. Soruco recordó que el BCB determinó vender dólares en sus ventanillas de manera directa y al tipo de cambio oficial de Bs 6,96 por divisa a las personas naturales con la finalidad de acabar con las especulaciones. “Esta medida no se está realizando uno o dos días, sino ha empezado el día de ayer (lunes) y va a continuar en el transcurso de los siguientes días hasta que se satisfagan las necesidades de la población que así lo requiera”, insistió. En ventanillas del BCB, si la persona requiere comprar menos de $us 5.000 sólo debe presentar su cédula de identidad (CI) vigente, pero en caso de querer cambiar una cantidad superior a ese monto el requisito es ese documento, además de sus dos fotocopias y una declaración jurada. En la declaración jurada, que es requisito en el marco de la normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se deberá informar sobre el origen y destino de los recursos adquiridos. Las personas jurídicas o empresas que quieran adquirir la divisa estadounidense pueden acudir a cualquier entidad de intermediación financiera, como el Banco Unión, a las que el BCB abasteció de dólares. El lunes, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que el Ente Emisor, a través del Banco Unión, venderá dólares al tipo de cambio oficial, con la finalidad de acabar con especulaciones al respecto. ABI