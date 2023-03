Las AFP son las principales inversoras de los Bonos soberanos, ¿la caída afectará en las jubilaciones?





07/03/2023 - 19:45:31

Página Siete.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han sido una de las principales entidades que compraron los Bonos Soberanos emitidos por el Gobierno. ¿La pérdida de valor los títulos afecta a las jubilaciones?. Analistas dicen que por normas vigentes se deben registrar pérdidas o ganancias en forma contable. Los datos de la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS) dan cuenta que hasta noviembre del año pasado el valor nominal de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) en el caso de la AFP Futuro era de 10.973,9 millones de dólares (10.973.996.705). De este monto, la inversión en Bonos de deuda soberana, emitido en el extranjero, era de 384,6 millones de dólares (384.689.000). Esto es apenas el 2,93% del total. En el caso de la AFP Previsión BBV el valor nominal del SIP llegaba a 12.353,2 millones de dólares (12.353.248.239) y la inversión en bonos soberanos fue de 534, 1 millones de dólares (534.122.000), es decir apenas el 3,58% del total. El exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) Armando Alvarez explicó que la norma en Bolivia obliga a valorar las inversiones a precio de mercado y cuando son instrumentos de renta fija (bonos y otros) las tasas de interés suben baja el precio de los títulos. Señaló que en el caso de los bonos soberanos, los que compraron y no vendieron recibirán al final del vencimiento el dinero invertido total, más el rendimiento comprometido en la tasa de interés pactada. Eso significa que las AFP que invierten a largo plazo, obtendrán la devolución del monto al vencimiento allá por 2028. De esa manera no tendría que existir ningún efecto negativo para la inversión que realizan las AFP con los recursos que aportan los trabajadores para la jubilación. Además, como el portafolio se encuentra diversificado en diferentes títulos, el porcentaje de inversión en bonos soberanos es mínimo en comparación con el total. La pérdida es por el momento, porque los fondos de pensiones mantendrán los instrumentos hasta el vencimiento y recibirán todo el dinero y la tasa de interés pactada al momento de compra. “Es como un DPF, si abres a un año con una tasa de interés de 5%, pero en el transcurso del año sube o baja el interés, el banco te pagará al final lo pactado”, precisó Alvarez. En los instrumentos de renta fija la relación es a la inversa. Si sube la tasa de interés el precio baja y hoy en Estados Unidos o Europa las tasas se han elevado. De esa manera al subir la tasa el costo de financiamiento es más alto y con eso se busca que la gente se preste menos dinero, se desincentiva el consumo y hay menos presión a los precios. Añadió que la tasa de referencia para el financiamiento en dólares es la tasa de interés del Tesoro Americano o Banco Central Europeo que toma como referencia el bono alemán. Si alguien invierte en el bono del Tesoro Americano, el mismo tiene una calificación alta triple A que significa cero riesgo. Por lo tanto, eso se toma como referencia en el mundo y si algún país emite bonos soberanos, los inversionistas exigirán como pago una mayor tasa de interés. De acuerdo con Álvarez, el problema es que en Bolivia la percepción de riesgo aumentó y la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) ha hecho que el diferencial de tasas respecto a la referencia en EEUU, se amplíe. “Si los bonos soberanos se cotizan hoy a precio de mercado en 70 centavos por dólar, la tasa de interés está en 13%. Es decir que si el gobierno boliviano realiza una nueva emisión de bonos, los inversionistas exigirán una tasa de retorno de 13%”, advirtió. Indicó que a nivel internacional cambió la percepción de la capacidad de pago que se tiene del país, ya que hay una caída de las RIN y existe la expectativa de que las ventas de gas seguirán a la baja al igual que las mayores importaciones de combustibles y, por lo tanto, se tendrán menores ingresos de divisas y una mayor salida. Agregó que los inversionistas que vendieron sus bonos pierden porque el valor es inferior, pero los que compraron lo hacen más barato y cuando se llegue al vencimiento pueden ganar y recibir el valor nominal de cuando se emitieron. El analista financiero Jaime Dunn explicó que tanto el capital como el interés pactado se pagará al final. “Si alguien invirtió 100 dólares en bonos soberanos le van a devolver los 100, pero en el intermedio hasta el vencimiento el precio irá oscilando en función al valor de mercado. El tema es cómo se debe registrar, debes someterte a la volatilidad o registra al precio de compra si es que se piensa tener los bonos hasta el final del vencimiento”, explicó. La norma de valoración señala que las AFP y las empresas de seguros deben registrar a precio de mercado, eso significa que cuando los bonos soberanos o cualquier otro título-valor sube, se anota como ganancia, y cuando bajan como pérdida deben someterse a esa volatilidad constante. “Si se observa desde enero el comportamiento de bonos soberanos, éstos han perdido hasta un 30% y ha ido registrando poco a poco la pérdida”, remarcó. De acuerdo con Dunn, esto sí afecta al portafolio de inversiones porque por ejemplo si la rentabilidad es de 4%, es posible que si no se hubiese registrado la pérdida contable por las normas de valoración vigentes, el rendimiento sería mayor. “Las empresas de seguros están afectadas en sus ratios de solvencia, patrimonio, porque no tienen como las AFP tantos afiliados. Además el monto de inversión de las AFP en los bonos soberanos en el total del portafolio se diluye porque la inversión está diversificada. Las empresas de seguros, no tiene ese nivel de cartera”, complementó. Dunn manifestó que por las normas de valoración, por ejemplo en 2017 o 2019, las AFP tuvieron rendimientos mínimos de 2%, pero al revisar su cartera, no se observa ningún título con esas tasas. “Si la inversión nominal fue de 3%, 4%, 5% cómo se explica que tengan una rentabilidad de 2%. Es por la norma de valoración que te castiga contablemente”, agregó. Es como cuando alguien en un barrio, una familia necesita dinero urgente por necesidades de salud y decide vender su casa a mitad de precio o valor. “Imagina que ahora por eso todos los vecinos deban valorar su casa ese precio menor”, apuntó. Lo que se debería hacer desde la entidad reguladora es que se clasifique la cartera a largo plazo y vencimiento y no obligar a valorar a precio de mercado cada día.