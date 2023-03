Senadora de CC considera que no hay tiempo para aplicar propuesta de juristas independientes





07/03/2023 - 19:41:18

Erbol.- La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, afirmó que está de acuerdo con la propuesta de reforma judicial de los juristas independientes, sin embargo, señaló que no hay tiempo para aplicar los resultados de un referendo antes de la elección judicial, por lo cual planteó una alternativa “intermedia”. Antes, autoridades del oficialismo como el ministro de Justicia, Iván Lima, habían desahuciado la propuesta de los juristas por varias razones, como la falta de tiempo para su implementación. “No hay tiempo, tiene razón el ministro Lima”, dijo Salame, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Recalcó que está plenamente de acuerdo con la propuesta de los juristas independientes, porque involucra una modificación de la Constitución precisamente en el punto de la preselección de postulantes a magistrados, sin embargo, señaló que estar de acuerdo no significa que se pueda aplicar ahora. Los juristas independientes pretenden recabar un millón y medio de firmas para activar la realización de referendo de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de transformar la justicia. Su objetivo es cumplir este objetivo este 2023. La senadora Salame, que también fue magistrada del Tribunal Constitucional, consideró una “imposibilidad material” aplicar el resultado de un referendo este 2023, por lo cual recordó que ha presentado alternativa “intermedia” en la forma de un proyecto de ley para la preselección de postulantes, el cual privilegia la meritocracia en la evaluación.