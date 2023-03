Arce reitera llamado a la unidad para enfrentar a la derecha en las próximas elecciones







07/03/2023 - 17:17:57



El presidente Luis Arce aseguró que es importante la unidad de las organizaciones sociales y del Movimiento Al Socialismo (MAS), para enfrentar a la derechas en las próximas elecciones, independientemente de “quien sea nuestro candidato del MAS el 2025”.

“Desde el primer día siempre hemos llamado a la unidad, no solamente del instrumento político, sino de las organizaciones sociales; no se tiene que dividir a nuestras organizaciones sociales, no se tiene que dividir el instrumento político, porque para nosotros está claro que la única opción de poder ganar es ir unidos”, insistió en una entrevista del domingo en Telesur.

Arce convocó en todo momento a consolidar la unidad, sobre todo, de las organizaciones sociales para hacer frente a la que llamó afanes de desestabilización, cuando los cívicos cruceños alentaron una serie de protestas como las de 2022 que acabaron con violencia y muertes.

La actual administración tiene una fuerte base social compuesta por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, bloque que aglutina a diferentes sectores sociales.

“Lo hemos dicho desde el primer día y nos ratificamos. Han pasado más de dos años de gobierno y nosotros ratificamos nuestra posición de que la unidad es la única manera de poder enfrentar a una derecha que, evidentemente, va articulándose y nos va a enfrentar en las próximas elecciones, sea quien sea nuestro candidato del MAS el 2025”, aseguró. ABI