Cada día 27.000 vehículos dejarán de ingresar al centro paceño con la restricción desde el 27





07/03/2023 - 16:46:14

El alcalde Iván Arias anunció este martes que la restricción vehicular que se implementará desde el 27 del presente mes evitará que 27.000 vehículos ingresen al área definida por la Alcaldía de La Paz, en un proceso de concertación con el autotransporte paceño. El área restringida comprende en términos generales el corte del tránsito vehicular desde el Cementerio General en la ladera Oeste, el Cruce de Villas en la ladera Este, la Av. Perú desde la zona norte y el puente de Las Américas y su Gemelo desde la zona Sur. “Vamos a sacar del parque automotor 27 mil vehículos que no van a circular por día, entre públicos y privados”, dijo el alcalde Arias en la conferencia de prensa que brindó para explicar los alcances de la medida. La restricción se ejecutará desde el 27 de marzo con la aplicación de sanciones que serán coordinadas con la Policía Nacional. Desde este martes hasta el 24 de marzo se realizará un proceso de socialización con las bases del autotransporte paceño y para que la ciudadanía se informe adecuadamente sobre la medida, la misma que funcionará de 07:00 a 20:00. El área de restricción vehicular aumentó en un 15% de la mancha urbana con relación al área que se definió en 2003. El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Enrique Villanueva, detalló cuáles son las principales vías que deberán ser consideradas por el conductor, tanto público como privado, para no ingresar a esta área conforme la terminación del número de placas, tal como empezó hace 20 años. “Se ha ampliado el área a puntos relevantes, el Cruce de Villas, no se permite la circulación en las avenidas Sucre, Armentia, Perú, el área circundante al Teleférico Rojo, tampoco la Av. Apumalla, toda el área del Cementerio también está restringida, IV Centenario, la plaza El Cóndor, los puentes que vinculan las dos laderas, tanto el Puente de las Américas como su Gemelo, la plaza Abaroa, el parque Triangular, la Av. Argentina, la Av. Brasil están restringidas”, explicó Villanueva. El secretario municipal precisó que desde la zona Sur los motorizados que suban la Av. Arce podrán desviarse hacia la calle Macario Pinilla y “seguir su trayecto hacia la ladera Oeste y el Aeropuerto” y enfatizó que no podrán entrar a la plaza Abaroa, la calle Jaimes Freyre y la Universidad Mayor de San Andrés. El burgomaestre fue claro al afirmar que esta medida fue acordada con los dirigentes de la Federación de Transporte Urbano de La Paz Chuquiago Marka y la Asociación de Transporte Libre, pese a que la Alcaldía por ley define este tipo de acciones en benefició de la población. “Muchos esperarían que nos estemos chuñeando (golpeando) con los transportistas, pero se ha buscado llegar a este consenso, nos ha tomado tiempo, horas y días de organización; (la restricción vehicular) está consensuada, no nos habríamos lanzado (a tomar esta medida) sin consenso”, resaltó el Alcalde.