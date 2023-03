Una de las aprehendidas por golpiza al diputado Colque: Este es un show político, él lo ha armado





07/03/2023 - 16:38:35

El Deber.- “Este es un show político, él lo ha armado, él siempre actúa así”, aseguró la dirigente de las Bartolinas, Zenobia Guarayo, tras ser aprehendida por la golpiza propinada al presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, Abelardo Colque. La dirigente, en un contacto con DTV, agregó que el diputado del MAS “está haciendo todo” para que los acusados sean imputados por la Fiscalía, “cuando sabe que no puede ni siquiera demostrar (su acusación), pero vamos a dejar a la justicia actuar”. Guarayo es una de las cinco personas, del ala “evista”, aprehendidas desde la noche del lunes por la agresión física al diputado Colque. Sin embargo, “nosotros llamamos a la reflexión. A nuestros diputados hemos mandado a trabajar y no para que vengan a desconocernos a los dirigentes ni para que hagan divisiones, siempre hemos llamado a la unidad”, añadió. Cuando fue consultada sobre si habló con el expresidente Evo Morales, la dirigente dijo que no y remarcó que es parte de las “autoridades orgánicas y no políticas”. No obstante, el diputado golpeado del MAS aseguró que sus agresores de manera constante van al Trópico de Cochabamba para participar de reuniones y, además, hacen campaña para Evo Morales.