Vicegobernador Mario Aguilera dice que asesor frustró su encuentro con Camacho en Chonchocoro





07/03/2023 - 16:20:20

El Deber.- Tras las declaraciones del asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, sobre la supuesta desconfianza que existe por parte del gobernador Luis Fernando Camacho con su vicegobernador Mario Aguilera, este martes Aguilera aseguró que Camacho tiene su confianza. Es más, afirmó que viajó hasta La Paz para visitarlo en Chonchocoro, pero Suárez no hizo la gestiones para conseguir la autorización del encuentro. “A mí me llamó su papa, ‘don Papi Camacho’ y me dijo: 'Luis Fernando quiere hablar con vos, váyase a La Paz', entonces me fui y, ¿quién tenía que hacer las gestiones para que yo entre? Efraín Suarez, pero no lo hizo, tendrá sus razones, ahora resulta que es porque no confía”, expresó Aguilera. Eso sí, admitió que, desde que Luis Fernando Camacho fue aprehendido y trasladado a La Paz, no tuvo ningún tipo de comunicación directa con él, pero dijo que recibió una carta “bastante cariñosa”, que en ninguna parte menciona su desconfianza con su persona. “Yo me voy a remitir a los hechos; si no confías en alguien, no lo haces jefe de campaña nacional y departamental, algo de credibilidad debo tener (…) Después de eso, me invitó a ser candidato a vicegobernador, yo no lo pedí, él me invitó, yo acepté y aquí estoy. Si algo cambió, me imagino que cambiando las situaciones volverán a moverse”, añadió el vicegobernador. Las palabras de Aguilera surgen después de que se conociera una entrevista de Efraín Suárez con el programa televisivo Detrás de la Verdad, donde dijo que Camacho “no confía” en el vicegobernador y por eso no le pidió que vaya a visitarlo a Chonchocoro, donde se encuentra recluido desde el 30 de diciembre por el caso ‘Golpe I’. “El gobernador Luis Fernando Camacho no confía en el vicegobernador Mario Aguilera por los hechos que han ocurrido durante estos más de 60 días, ya que en los últimos días de diciembre, cuando la ciudadanía estaba exigiendo que liberen al gobernador, el vicegobernador estaba mandando notas a la Asamblea y al Ejecutivo para hablar de la suplencia gubernamental”, reveló Suárez. Cabe resaltar que el pasado sábado, 3 de marzo, la Asamblea Departamental de Santa Cruz sancionó la Ley de regulación de la ausencia temporal e impedimento definitivo del Gobernador que fue propuesta por la alianza oficialista Creemos. La norma no incluye como causal de un remplazo la detención preventiva, por lo que Camacho seguirá gobernando desde Chonchocoro.