BCB: La venta directa de dólares requiere cumplir procedimientos establecidos por la ASFI y la UIF





07/03/2023 - 16:05:17

La población se dirigió este martes a las ventanillas del Banco Central de Bolivia (BCB) para comprar diferentes cantidades de dólares y ante la demanda que observó en sus predios el Ente Emisor aclaró que la venta directa de esa divisa requiere de “debida diligencia” como cumplir procedimientos ante la ASFI y la UIF. Interminables colas se podía observar en las afueras del BCB, con gente que se agolpó para comprar dólares generadas posiblemente por diversas especulaciones. De acuerdo con un sondeo, la mayoría de las personas que acudieron a las ventanillas del BCB a comprar dólares estadounidenses indicaron que requieren de esta divisa para la compra de bienes (casas, terrenos y autos), de boletos de viaje al exterior, anticréticos y envío al extranjero. Los funcionarios del BCB salieron a absolver consultas y a ordenar en una fila a quienes demandaban la compra de $us 5.000 para arriba y en otra fila a los que requerían adquirir de ese monto para abajo. “Requiero dólares para comprarme una casita (…). Normal, tranquilo, me han vendido”, precisó dijo una mujer, quien detalló que en los predios del Banco Central atienden al menos unas cinco ventanillas. “Yo requiero dólares para devolver una deuda que me presté para un anticrético”, comentó un comprador. “Tengo que devolver un anticrético y me falta 2.000 dólares”, dijo otro demandante de la divisa. “Estoy queriendo comprar 700 dólares para enviar a mi hija que estudia en el exterior”, agregó otra persona. El lunes, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que el Ente Emisor, a través del Banco Unión, vende dólares al tipo de cambio oficial, con la finalidad de acabar con especulaciones al respecto. El BCB venderá “toda la cantidad de dólares que la población requiera” al tipo de cambio oficial cumpliendo las normas y requisitos exigidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). “Respecto a la demanda observada en los predios del Ente Emisor, ésta obedece principalmente a que la venta directa de dólares requiere de una ‘debida diligencia’, enmarcada en los procedimientos establecidos por la ASFI y la UIF, de cumplimiento obligatorio para este tipo de operaciones”, aclaró esta jornada el BCB mediante un comunicado. No obstante, el Banco Central explicó que también se pueden comprar dólares a través del Banco Unión y el resto de Entidades de Intermediación Financiera a lo largo y ancho del país, al tipo de cambio autorizado para el sistema financiero.