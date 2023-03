Ministerio de Economía aclara que los bonos soberanos están sujetos a cambios del mercado financiero internacional





07/03/2023 - 15:45:29

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que los bonos soberanos del Estado Plurinacional están sujetos a cambios del mercado financiero internacional y afirmó que el Gobierno nacional centra sus esfuerzos para mantener la estabilidad económica con crecimiento sostenido en Bolivia, en un contexto de crisis mundial. “Los bonos soberanos del Estado Plurinacional de Bolivia, emitidos en mercados internacionales, se rigen por un intercambio continuo en función a la demanda de los potenciales inversores”, indicó esa cartera mediante un comunicado. Según el ministerio, estos mercados experimentaron grandes niveles de volatilidad, con bajas generalizadas en todos los títulos que se cotizan. Por tanto, el mercado de capitales internacionales es sensible a movimientos económicos y políticos globales como: a. Las condiciones de acceso más severas y competitivas influenciadas por diversos factores, incluso especulativos. b. La aversión al riesgo de los inversionistas y la selectividad de los mismos para adquirir títulos valor. c. El incremento paulatino de los rendimientos del bono del Tesoro Americano a 10 años por la decisión de la FED (Sistema de la Reserva Federal en español) de continuar con el incremento de tasas para contrarrestar la inflación. d. La continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvo dos impactos concretos para las economías: un efecto de precio, ya que ahora resulta más costoso obtener el capital para financiamiento incidiendo en el aumento de las tasas de interés mundiales y, por el otro, a los temores de estanflación en las economías desarrolladas. e. La preferencia de los inversionistas por otros títulos valores o activos refugio, entre otros. “En un contexto de múltiples crisis internacionales, con desaceleración económica global, endurecimiento de las condiciones financieras internacionales e incertidumbre por las tensiones geopolíticas entre diversos países, el Gobierno nacional centra sus esfuerzos para mantener estabilidad económica, con un crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios a fin de preservar el bienestar de las familias bolivianas”, afirmó el ministerio del sector. En esa línea, recordó que, en el contexto internacional de crisis, en 2022 Bolivia logró un récord de exportaciones por $us 13.586 millones, una balanza comercial positiva de $us 603 millones y una inflación acumulada de -0,11% a febrero de 2023. A ello se sumarán los ingresos futuros que recibirá el país por la exportación de litio y derivados, además de otros proyectos productivos y de industrialización como la Planta Siderúrgica del Mutún.