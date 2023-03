Tribunal Supremo de Justicia: No hay juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez y se remitió el proceso a un juicio ordinario





07/03/2023 - 15:41:33

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó este martes que en esa instancia no radica ningún juicio de responsabilidades en contra de la presidenta de facto Jeanine Áñez y que, por tanto, no se abrió ninguna competencia jurisdiccional de esta entidad. “El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad; en esa medida no radica en sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana, por lo tanto, para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional”, indicó Torres luego del acto de presentación de la Plataforma Virtual del Observatorio Defensorial Judicial e inauguración de la oficina en la Defensoría del Pueblo, en La Paz. Explicó que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia actuó como “juez contralor” y, bajo esa competencia, determinó remitir “los antecedentes de este proceso (Senkata), entiendo, a un juez de El Alto”. Ello sucedió en enero. Luego de tomar conocimiento del proceso, Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió el 24 de enero que Áñez debe ser juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades, por la masacre perpetrada en Senkata. Familiares de las víctimas plantearon la demanda penal en contra de Áñez, por la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala durante la intervención policial-militar a una protesta vecinal en el 19 de noviembre de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó el 19 de enero que ante el bloqueo de la oposición, pese a sus compromisos, se solicitó a la Cámara de Senadores que los antecedentes de la proposición acusatoria planteada contra Áñez para un juicio de responsabilidades en el Legislativo sean devueltos al Tribunal Supremo de Justicia. La solicitud -recordó- fue aceptada y los documentos fueron devueltos el año pasado, por lo que ahora la única alternativa para dar justicia a las víctimas es en la vía judicial. Como ocurrió en el caso de Senkata, El Alto, la Fiscalía amplió la investigación por los delitos de genocidio y asesinato en contra de Añez. La comisión formada por cuatro fiscales firmó el documento de ampliación de la investigación que lleva la fecha del 6 de marzo. “Señor juez, en previsión del Art. 279 (control jurisdiccional) del Código de Procedimiento Penal, y en mérito al memorial de solicitud de ampliación y demás elementos de convicción incluidos en el cuaderno de investigaciones, se tiene la necesidad de ampliar investigaciones en contra de la siguiente persona: Jeanine Áñez Chávez”, establece el memorial. ABI