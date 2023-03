Para no verte más: Thalia lanza cover de desamor entre rumores de divorcio





07/03/2023 - 11:37:13

En medio de los rumores que aseguran que Thalia y Tommy Mottola se habrían divorciado tras más de dos décadas de matrimonio, la cantante mexicana junto con su compatriota Kenia Os lanzaron una colaboración con un cover del tema ‘Para no verte más’, que hizo famoso La Mosca Tsé-Tse en 1999, y algunos usuarios comenzaron a especular que podría ser una indirecta para Mottola. Fue el programa Chisme No Like, en donde se afirmó que el matrimonio de la cantante de ‘Amor a la mexicana’ habría llegado a su fin; sin embargo, la pareja había logrado mantenerlo oculto de los registros públicos de Estados Unidos. “Chisme No Like les puede decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente, que Tommy Mottola y nuestra querida Thalia están supuestamente divorciados desde hace tiempo”, aseguró la conductora del programa Elisa Beristain. La noticia del divorcio de Thalia con el famoso empresario, con quien procreó dos hijos, se suma a los fuertes rumores que apuntan a que la pareja ya no comparte la mismo casa, pues, mientras la también actriz de exitosas novelas vive en su lujosa mansión, Mottola cambió su residencia a un departamento en Nueva York. Sin embargo, ambos siguen mostrando que su matrimonio es sólido, incluso comparten los momentos que pasan juntos con sus hijos, y Thalia aprovechó el pasado 14 de febrero para enviarle un tierno mensaje a su pareja. Pero el más reciente trabajo musical de Thalia despertó la curiosidad de sus fans quienes a través de las redes sociales han aumentado los rumores de una posible separación, incluso, muchos coinciden a que la canción podría hacer referencia a la situación sentimental actual de la cantante. A través de un comunicado, la cantante mexicana dijo estar emociona por “poder darle vida a una de mis canciones consentidas, y más aún poder llevar este clásico a nuevas generaciones de la mano de una artista como Kenia”. “Ellas convierten cada uno de los versos en una parodia de la vida, demostrando que el despecho sí puede ser menos doloroso y que las situaciones adversas se tienen que confrontar de manera positiva”, menciona en el comunicado. A través de sus Stories, Thalia compartió una imagen desde la comodidad de su casa viendo la televisión. En ella se ve a los actores de la serie biográfica de Miguel Bosé. “Estoy viendo la de Bosé. Felicidades, Bastón; felicidades Mauri, Toñito, qué padre está, la verdad, espectacular”, escribió. Tommy Mottola por su parte también recurrió a su cuenta oficial en Instagram para mostrar cómo consiente a su familia. El empresario de la música compartió un clip en el que, sobre la estufa, preparaba platillos italianos. "Delicioso... Añado la pasta a la salsa y ya está, un poco de fusilli, marinado con salchichas, y hecho", expresó el productor a modo de destacar lo tranquila que es su vida en el hogar, ajeno a los rumores que corren acerca de su matrimonio con la cantante mexicana.