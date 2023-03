Mesa asegura que CC no dará los dos tercios para aprobar postulantes masistas a magistrados





07/03/2023 - 10:45:57

Erbol.- De cara a las próximas elecciones judiciales, Carlos Mesa aseguró que la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) no se prestará a otorgar los dos tercios para aprobar a postulantes a magistrados que considere “masistas”, en caso de que se lleve a cabo una preselección de candidatos sin un consenso previo. De acuerdo con la norma vigente, los candidatos a magistrados deben ser preseleccionados por dos tercios de la Asamblea, sin embargo, actualmente ninguna de las fuerzas políticas cuenta con esta cantidad de votos y el MAS sólo llega a la mayoría simple. Mesa sostuvo que la intención del MAS es preseleccionar a postulantes afines y que estén dispuestos a seguir las órdenes de Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo o del partido azul, sin importar los méritos. En ese contexto, el líder de Comunidad Ciudadana señaló que está alianza política no se prestará a ese juego, garantizando que no se otorguen los dos tercios. “Nuestros parlamentarios no se van a sumar para ayudar a que los dos tercios sean los que aprueben los candidatos masistas”, sostuvo Mesa en el programa La Tarde en Directo de ERBOL. Si bien advirtió la posibilidad de que el MAS acuse a CC de sólo oponerse y bloquear los dos tercios, Mesa indicó que Comunidad Ciudadana tiene una propuesta presentada como proyecto de ley. Según la propuesta de CC, se debería establecer nueve tribunales de méritos departamentales para que evalúen a los candidatos a magistrados. Estos estarían integrados por representantes de organizaciones de la sociedad, como Colegio de Abogados y universidades. Afirmó que está dispuesto a discutir con el MAS la propuesta presentada.