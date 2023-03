Gobernación cruceña cuestiona al Gobierno por las medidas que podrían derivar en una severa inestabilidad económica





06/03/2023 - 19:28:25

Ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), la Gobernación de Santa Cruz alertó sobre la situación actual de las RIN que se ubican en apenas $us 3,538 millones, y lo que más preocupa es que solo $us 372 millones de esas reservas están en moneda extranjera, el valor más bajo visto en 19 años. Orlando Saucedo, secretario de Hacienda, afirmó que el Gobierno recién está comenzado a tomar medidas ante una situación que podría derivar en una severa inestabilidad económica. “Las medidas propuestas, como los bonos de remesas, la compra de divisas a los exportadores, una ley para comprar oro del sector interno y una medida complementaria de venta directa de dólares direccionada a atenuar el efecto de incertidumbre que sus mismas acciones han ocasionado. Dichas medidas solo abordan problemas superficiales y exacerban los problemas e incertidumbres existentes, sin brindar soluciones a mediano plazo”. La autoridad departamental sostuvo que la situación actual evidencia la incapacidad del gobierno nacional para proporcionar las bases necesarias para reemplazar la principal fuente de ingresos del país (el gas natural) o promover su sostenibilidad en el tiempo. A su vez, señaló que el país necesita medidas más profundas, como reducir el déficit primario, moderar el gasto público, focalizar los subsidios a los combustibles e incentivar las inversiones en hidrocarburos, minería e industrias a través de reformas legislativas. Al concluir, Saucedo indicó que se espera que las autoridades competentes no ignoren las advertencias presentadas por los indicadores clave o arriesgarán el bienestar económico al defender ciegamente un modelo económico ineficiente.