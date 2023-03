Arias rechaza detención preventiva como primera opción para retirar a autoridades electas





06/03/2023 - 19:23:21

El alcalde Iván Arias aseguró este lunes que la detención preventiva no puede convertirse “en la primera opción” para retirar de su cargo a una autoridad electa por el voto popular y en esa línea saludó la decisión de la Asamblea Departamental de Santa Cruz que aprobó el sábado una ley de ausencia temporal que le permite a Luis Fernando Camacho seguir como gobernador desde la cárcel de Chonchocoro. “La Constitución Política del Estado señala que la detención preventiva debería ser la última opción, pero ahora quieren volverla la primera opción y entre las causales han puesto una que dice que si (una autoridad) es detenida preventivamente, inmediatamente debe ser elegida una nueva autoridad, eso generaría una jurisprudencia nefasta para las autonomías y todos los alcaldes deben estar atentos”, explicó este lunes el alcalde en contacto con los periodistas. El burgomaestre enfatizó que la detención preventiva debe ser la “última opción” en relación a este tema, dado que cualquier autoridad que sea sometida a esta medida no debería dejar de cumplir sus funciones, tal como se pretendía hacer con el gobernador Camacho. “¿En qué queda el voto popular?, ¿en qué queda la normativa, la Constitución?”, cuestionó Arias. Por eso, para el alcalde Arias la medida asumida por la Asamblea cruceña es positiva, dado que “defiende un principio”. El sábado la Asamblea Departamental de Santa Cruz aprobó la ley de “ausencia temporal”, que le permite al gobernador Camacho seguir en su cargo desde Chochocoro mientras es investigado por el Ministerio Público. “Hizo bien la Asamblea en ese sentido de defender un principio, los que somos electos democráticamente no podemos ser sacados de nuestro cargo mediante la detención preventiva, porque si no los más de 300 alcaldes y nueve gobernadores estamos sujetos a que nos hagan una detención preventiva por cualquier cosa y mañana ocupe otro nuestro cargo y en ¿qué queda el voto del pueblo?”, reiteró Arias. El sábado, la Asamblea Departamental de Santa Cruz sancionó una ley que no incluye como causal de remplazo la detención preventiva. La norma, que será enviada esta semana hasta el penal de Chonchocoro, donde será promulgada por el gobernador Camacho, contó con el respaldo de 11 votos de Creemos, el respaldo de la Alianza Solidaria Popular y de cinco escaños indígenas. Los 11 del MAS la rechazaron.