Lionel Messi tendrá su propia serie animada





06/03/2023 - 19:20:37

Infobae.- La popularidad del ídolo del fútbol argentino Lionel Messi parece no tener límites, ya que ahora el deportista saldrá de la cancha de juego para llegar a la pantalla chica. Leo se ha asociado con Sony Music Entertainment para desarrollar una nueva serie animada después de ganar la Copa del Mundo en Qatar. Según se ha dado a conocer, la serie mostrará a Messi cuando era niño al mismo tiempo que enfrenta obstáculos mientras viaja a través de un videojuego. Este proyecto estará dirigido al público infantil y juvenil y contará con música original de artistas y compositores de la compañía discográfica. El sitio Deadline ha informado que este proyecto será producido en inglés, español y varios otros idiomas. Se detalló que será la División de Contenido Premium de Sony Music, quien produzca este show en asociación con Leo Messi Management, la compañía del deportista argentino. El astro del fútbol supervisará el desarrollo y la distribución de la serie. Aún no hay fecha de estreno y tampoco que plataforma de streaming o canal de televisión vaya a transmitir el anticipado show. Se desconoce si Lionel prestará su boz para este proyecto animado. Desde 2021, Messi juega en el Paris Saint-Germain, donde suma 18 goles en 46 partidos, y también ha ganado un récord de siete Balones de Oro, el premio al mejor jugador del mundo. En un comunicado lanzado junto a la noticia del acuerdo, Messi reveló que una de las razones principales para asociarse en esta producción, fue por que sus hijos son grandes amantes de las series animadas y quería realizar o participar en algo que sus pequeños amaran. “Desde que era un niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y los niños”, señaló dMessi. Por su parte Fernando Cabral, director de Desarrollo de Negocios, Regional Latino-Iberia de Sony Music Entertainment habló un poco más acerca de esta esperada producción: “Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia. Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo”. Este no es el único proyecto televisisvo en el que Messi se haya involucrado, en julio del año pasado fue una de las figuras principales de Selección Argentina: la serie, producción de Prime Video que mostró el detrás de cámara del equipo albiceleste desde la reconstrucción del místico equipo hasta su camino a Qatar 2022. Por su parte Netflix ese mismo año añadió a su catálogo la serie documental Sean eternos: Campeones de América, que plasma el largo y complicado camino que los deportistas tuvieron que vencer para salir de la mala racha en la que se encontraban. Asimismo fue en 2015 cuando el cineasta espeañol Alex de la Iglesia realizó una producción basada en el futbolista a la que títuló simplemente como Messi. El documental trata de la vida y la carrera del famoso futbolista, usando imágenes reales y ficticias, retratando los momentos más importantes desde que tenía cuatro años.