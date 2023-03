Vuelve el eCommerce Day a Bolivia. ¡Suma habilidades y profesionalizate para ser parte de los negocios digitales!





06/03/2023 - 19:00:45

Los profesionales que forman parte del ecosistema digital deben estar continuamente capacitándose para poder atender las nuevas necesidades del consumidor digital en un mundo cada vez más dinámico. Existen muchas oportunidades para el crecimiento del sector y eventos como el eCommerce Day proponen profesionalización y networking con los protagonistas actuales de los negocios online. En Bolivia las oportunidades son infinitas según diferentes reportes el país tiene más cinco millones de usuarios de internet, esto significa que la mitad de la población está conectada, cifra que en porcentaje de crecimiento alcanzó al 1,5 % en 2019 y al 50 % en 2020, lo que demuestra un desarrollo acelerado. La adopción de la tecnología impacta a cada vez más porcentaje de la población y el consumidor está en el canal online. "El crecimiento del digital commerce de la región es ilimitado y eso queda demostrado en el despliegue que está logrando la industria en Bolivia que recibió el impulso de la pandemia y que adoptó rápidamente el desafío de la transformación digital, logrando una suba en la penetración del canal y en la adopción de esta modalidad. De todas formas, se requieren políticas que acompañen el progreso y la democratización de los medios de pagos digitales para potenciar la rentabilidad sostenible que esté ecosistema está buscando. Una de las formas de alcanzar esta meta es de la mano de la profesionalización de los equipos para que esta transformación no solo sea tecnológica sino también cultural, razón por la cual el eCommerce Day Bolivia Blended [Professional] Experience 2023 se convierte en la cita perfecta para conocer los principales insights y tendencias, y trasladarlos a la realidad de las marcas y retailers bolivianas que están listas para el siguiente desafío. No dejen pasar esta oportunidad de adentrarse en las últimas tendencias explicadas con casos reales y por los mismos protagonistas de esta industria", comenta Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y coFounder & Global Executive SVP de VTEX. Por eso el eCommerce Institute ha preparado una propuesta de agenda innovadora con la participación de expertos de la industria digital, para llevar nuevamente a Bolivia, el evento más importante de los negocios digitales: El eCommerce Day Bolivia, un evento de profesionalización con las últimas tendencias y casos de estudio presentados por los líderes del ecosistema mediante conferencias en vivo y workshops prácticos sobre Web3, Comercio Colaborativo y Unificado, Big Data y Social Selling organizado por el eCommerce Institute y apoyado por la Asociación Boliviana de Comercio Electrónico (ABCe). Este año el evento se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo. El 16 de marzo las conferencias y plenarias se realizarán en modalidad presencial en Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra. En ese día se contará con la presencia de destacados speakers nacionales e internacionales. Puedes adquirir tu entrada en https://ecommerceday.bo/2023/reserva-tu-lugar/ Quienes no puedan asistir al evento presencial, podrán seguir la transmisión en vivo y en directo desde Fexpocruz y ver las actividades online del 15 y 17 de marzo. Para ello es obligatorio inscribirse en https://ecommerceday.bo/2023/reserva-tu-lugar/ y acceder de manera gratuita, no sólo de Bolivia, sino además del resto de América Latina y el mundo. ¿Por qué participar del eCommerce Day Bolivia [Professional] Experience? Será una capacitación intensiva en diferentes áreas del eCommerce, con el objetivo de contribuir a la profesionalización de la gestión de los negocios online en el sector con contenidos imprescindibles para potenciar los canales digitales y escalar las ventas. Entre las actividades que se dictarán, los asistentes podrán participar en diferentes espacios: Web 3: Retail Trends 2023: Nuevos conceptos y tendencias, el comercio alternativo y el metaverso.



Pilares del Comercio Unificado: Destacados expertos de la industria abordarán los 4 pilares necesarios para lograr la profesionalización y evolución hacia el comercio unificado, su impacto en los modelos de negocio, la monetización de datos y la antesala del metaverso.

On Boarding del Comercio Unificado: Destacados expertos del Comercio Unificado presentarán de manera práctica el onboarding de los cuatro pilares necesarios para diseñar el framework que integre canales digitales con canales tradicionales, aprovechando su sinergia con los datos para generar una experiencia de compra positiva en la cadena de valor al consumidor final.



Hands On: Los pasos para diseñar e implementar el framework en tu marca. Herramientas prácticas para medir el rendimiento de tu tienda y el análisis de los KPI’s para la optimización y toma de decisiones



Business Capsules: Presentación de casos de éxito a nivel regional, con cifras reales y estrategias concretas.



Aquí se pueden consultar la agenda completa: https://ecommerceday.bo/2023/programa/ También se llevarán a cabo este año los eCommerce Award’s Bolivia 2023. Estos premios son creados por el eCommerce Institute para distinguir a las empresas y emprendimientos por su labor en el sector del digital commerce y los negocios por internet. Las empresas puden postularse en https://ecommerceday.bo/2023/ecommerce-award/

Video Bolivia >> https://youtu.be/l0cjhyJF1Lc