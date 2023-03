Bonos soberanos se hunden ante la caída de las reservas internacionales





06/03/2023 - 18:52:26

El Deber.- Malas noticias para la política monetaria que lleva adelante el Estado. Los bonos soberanos de Bolivia superaron los registros mínimos en época de la pandemia y cayeron entorno a los 70 centavos por dólar, señala el reporte de Bloomberg. El informe del medio especializado apunta que esta caída se debe a “la lenta, pero inexorable” caída de sus Reservas Internacionales Netas (RIN). “Los bonos soberanos de Bolivia superaron sus mínimos registrados durante la pandemia y cayeron la semana pasada, a medida que la nación sudamericana, antaño rebosante de efectivo, agota lenta, pero inexorablemente sus reservas de dólares”, señala parte del reporte. De forma concreta, asegura que los bonos más líquidos del país con vencimiento en 2028 se negocian en torno a los 70 centavos por dólar, el nivel más bajo desde que se vendieron en 2017, mientras las reservas de divisas del Banco Central se desploman a un mínimo de 15 años. Estos títulos incluso han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo en desarrollo después Ecuador, un incumplidor en serie, y Ucrania, que está devastada por la guerra, según un índice de Bloomberg. El medio consultó a especialistas que observaron con preocupación esta situación. El economista de Torino Capital LLC, indicó que “el panorama es alarmante”. “Se observa un elevado déficit fiscal, una reducción gradual de las reservas internacionales y, por otra parte, un tipo de cambio fijo cada vez menos sostenible”, sostuvo. Otros tiempos El reporte recordó los años del boom económico del país, a raíz de la exportación de gas a Argentina y Brasil, en especial el periodo 2014, ese año el país tenía reservas internacionales por $us 15.5000 millones, lo equivalente casi a la mita de su Productor Interno Bruto (PIB). “El total, ha caído a $us 3.500 millones, y el descenso continuará a medida que Argentina aumenta la producción local”, señala el reporte de Bloomberg. Y si bien el Estado boliviano tiene una las mayores reservas de litio del mundo, sigue produciendo poca cantidad del metal clave utilizado para las baterías de los automóviles eléctricos, lo que reduce las exportaciones. Pérdida de confianza Pese a que el Estado boliviano firmó un acuerdo con el fabricante chino de baterías litio Contemporary Amperex Technology Co. para explotar las reservas de este metal, Wall Street está perdiendo la confianza en un país (Bolivia) que, según S&P Market Intelligence, cuenta con unos 39 millones de toneladas de litio sin explotar. “Aun así, nadie habla todavía de un default. Después de que un bono de $us 183 millones venza en agosto, el próximo pago importante de Bolivia será recién en 2026. Eso le da al Gobierno margen de maniobra, especialmente si accede a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional o sube las tasas a corto plazo para los depósitos en dólares locales, dijo Prato citado por este medio. No es todo, el rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener los bonos del país por encima de bonos similares del Tesoro de Estados Unidos se ha disparado casi 1,8 puntos porcentuales hasta cerca de 7,4 puntos este año, según datos de JPMorgan Chase & Co. El indicador de los bonos soberanos de alto rendimiento de mercados emergentes solo ha subido 7 puntos básicos en ese periodo. Las reservas internacionales de Bolivia, en retroceso Bolivia comenzó a importar más combustible que el gas natural que vende a otros países el año pasado, convirtiendo al país en un importador neto de energía por primera vez en este siglo, según el Instituto Nacional de Estadística. Eso, y 11 años de régimen de tipo de cambio fijo, ha provocado una fuerte caída de las reservas desde 2014 hasta ser suficientes para solo tres meses de importaciones, el umbral que el Fondo Monetario Internacional considera adecuado. “El sector del gas ha estado disminuyendo durante mucho tiempo debido a inversiones insuficientes”, dijo Carlos de Sousa, inversionista de Vontobel Asset Management AG en Zúrich. Déficit fiscal La atención se centra ahora en la composición de las reservas, según los analistas de EMFI Group Ltd., citados por el sitio para esta nota. Entre estos expertos, Bloomberg cita a Guillermo Guerrero. El especialista dijo que con solo $us 372 millones, se puede cubrir 10 días de importaciones, porque solo es cantidad se mantienen en dólares líquidos, mientras que el 74% está en lingotes de oro. Por otra parte, Fitch Ratings espera que el déficit fiscal de Bolivia termine el año en un 6,1% del PIB, en comparación con un promedio del 2,7% para sus pares con calificaciones similares.