Evo en Venezuela: Llegó en avión privado y contó que Chávez lo proyectó presidente en 2004





06/03/2023 - 18:37:45

Página Siete.- El expresidente Evo Morales arribó en avión privado a Venezuela, donde se realizaron distintos actos para conmemorar los 10 años de la muerte de Hugo Chávez, y, además, durante una de sus alocuciones contó que el extinto líder venezolano lo proyectó como presidente de Bolivia desde el año 2004. En su cuenta de Tik Tok @evopueblooficial, Morales compartió el momento en que baja del avión, una aeronave que no es comercial, sino privada. En el mensaje que compartió en el video, el exmandatario escribió: “llegamos a Venezuela para participar de los actos de conmemoración del décimo aniversario de la partida del comandante Hugo Chávez”. Rander Peña, viceministro para América Latina de la Cancillería de Venezuela, fue el encargado de recibir al exmandatario en el aeropuerto. “En nombre del presidente Nicolás Maduro recibimos a Evo Morales, quien participará en las actividades conmemorativas de los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez”, así le dio la bienvenida el funcionario. En el Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el Siglo XXI, Morales dijo que Chávez fue “hermano del alma, compañero de lucha”, y que “el mejor homenaje” que se le puede hacer es ser revolucionario. Morales contó que, en 2004, cuando en Bolivia se desarrolló una cumbre en Santa Cruz, Chávez lo invitó a una reunión. En la cita, además del líder venezolano, también estuvieron presentes otros presidentes de izquierda. El exmandatario afirmó que Chávez “estaba proyectando a un indígena como presidente”. “Tengo algunos recuerdos de dirigente sindical, después de presidente del Estado Plurinacional cómo Fidel y Hugo planificaban la liberación de pueblos de América Latina, cómo debatían programas sociales, pero además de eso en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado realizada en 2004, en Santa Cruz, Chávez me invitó a una reunión. Cuando yo fui a la reunión, Chávez entra, detrás de Chávez entra Lula, detrás de Lula entra Kirchner. A mí me llamó la atención. ¿Qué estaba pasando? Poco a poco, reflexiono y Chávez, con esa gran iniciativa, estaba proyectando a un indígena como presidente. A mí me ha sorprendido eso. Tan visionarios”, aseguró. En las elecciones de diciembre de 2005, Morales ganó con más del 50% de respaldo electoral. En 2019 se presentó como candidato pese a que en el referendo del 21F rechazó esa posibilidad. El 10 de noviembre de ese año renunció, después de que se hiciera público el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos. “El mejor homenaje es unidad, unidad, unidad y nunca negociar con los enemigos de la vida, con los enemigos de la humanidad”, manifestó ayer.