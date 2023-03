Jallalla exige activación del caso Golpe III para investigar a oficialistas que estuvieron con Añez





06/03/2023 - 18:11:48

Página Siete.- El asambleísta departamental y representante de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, exigió este lunes al Gobierno nacional impulsar la activación del caso golpe de Estado III, en contra de aquellas exautoridades oficialistas que fueron parte del gobierno transitorio de Jeanine Añez, entre ellos la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el gerente de Mi Teleférico, Sergio Choque. “Tenemos que entender que una sola persona no puede llevar adelante un golpe de Estado, eso es un insulto a la inteligencia, son varias autoridades. Este planteamiento de este caso se va a plantear con los siguientes ilícitos: resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes (...) El denominativo que ahora planteamos es Golpe III”, manifestó Chui a los medios de comunicación. Para el asambleísta, si bien existe una sentencia contra Añez por el caso Golpe 2, en el que fue juzgada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, sin embargo, no se ha procesado a todos los involucrados en ese tema. Dijo que Añez no pudo haber impulsado sola un golpe, si no que hubo otras autoridades que participaron y estuvieron con ella en su gobierno. Chui apuntó a la entonces presidente del Senado, Eva Copa, y el presidente de Diputados, Sergio Choque, y a los jefes de bancada de 2019. El asambleísta anunció que enviará al Gobierno un pliego acusatorio con las pruebas respectivas, para que, como hizo en los casos por el golpe de Estado, active la demanda penal para que se investigue a otros participes. En caso de no hacerlo, anunció que junto a asambleístas y concejales de Jallalla interpondrán la denuncia para se investigue a todos los involucrados. “La ley no es solamente para los de oriente, la señora Añez es de oriente. La ley tiene que ser para todos loso que han participado”, remarcó. A la fecha la Fiscalía lleva adelante dos casos por el supuesto golpe de Estado, en el primero se procesó a Añez, exministros, exjefes militares y policiales; en una segunda causa, fue sentenciada Añez junto a algunos exjefes militares y policiales. Ahora, Chui pide se active el caso Golpe 3 para investigar a las autoridades oficialistas del Legislativo que fueron parte de este caso.